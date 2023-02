MotoGP, Jorge Martin lascia Sepang col sorriso: “La base è molto buona”

Jorge Martin ha concluso la tre giorni di test MotoGP a Sepang con il quinto tempo assoluto, a 315 millesimi dal leader Luca Marini. Un inizio incoraggiante. Il team Pramac Racing ha lavorato tanto per metterlo nella migliore condizione possibile con la nuova Ducati Desmosedici GP23 e le risposte sono state positive.

Una caduta sabato pomeriggio gli ha provocato del dolore alla mano destra e non gli ha permesso di essere al 100% oggi, ma è riuscito comunque a fare dei buoni tempi. Purtroppo, il pilota spagnolo è stato un po’ sfortunato, ma l’infortunio non è grave e per il prossimo test a Portimao starà sicuramente meglio. Intanto, sembra che lui e la squadra abbiano trovato la giusta strada per lo sviluppo della moto.

MotoGP, test Sepang: Jorge Martin soddisfatto

Martin ha confermato di aver avuto buone sensazioni nella giornata odierna, nonostante non potesse guidare al meglio: “Purtroppo avevo dolore alla mano ed è stato complicato guidare. Però siamo riusciti a confermare ciò che dovevamo provare, mi sono trovato a mio agio sulla moto, il feeling era buono. Sono contento della nostra velocità“.

Il madrileno sente di aver imboccato il sentiero corretto dal punto di vista tecnico: “Rispetto a un anno fa, sono in un punto nel quale so già quale motore, quale carenatura e setup utilizzerò. Nel 2022 era tutto poco chiaro, invece adesso disponiamo di una base molto buona. Abbiamo capito la direzione da prendere e lavoriamo sui dettagli”.

Carenature e motore Ducati: novità promosse

Jorge si è trovato un po’ meglio con la nuova carenatura provata sulla sua Ducati Desmosedici GP23: “Non è nulla di rivoluzionario, ma con quella precedente soffrivo maggiormente. La nuova si adatta di più al mio stile di guida. Le principali differenze riguardano frenata e cambi di direzione“.

Buone anche le sensazioni anche sul nuovo motore: “La differenza non è grande, però quello 2023 è migliore. In particolare, mi consente di frenare 15 metri più avanti, questa è una cosa molto rilevante“.

Foto: Valter Magatti