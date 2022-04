MotoGP, Jorge Martin preoccupato per la ‘Bestia’: “Non me l’aspettavo”

Tutti si aspettavano un inizio di stagione MotoGP scintillante per Jorge Martin, ma nelle prime cinque gare ha incassato già tre “zeri”, un podio in Argentina e 8° posto ad Austin. Un totale di 28 punti che valgono il 13° posto in classifica per il madrileno del team Pramac, il cui passaggio in Ducati factory nel 2023 sembrava scontato ancor prima di iniziare questo Mondiale. Ma a mettergli il bastone tra le ruote è il collega di marca Enea Bastianini, vincitore di due Gran Premi, fortemente intenzionato a prendersi la sella di Jack Miller. Nelle prossime settimane da Borgo Panigale dovrà arrivare una risposta chiara sul futuro e Jerez potrebbe essere una tappa clou per il suo futuro in rosso.

Il futuro di Jorge in MotoGP

Il GP di Jerez sarà un’occasione da non fallire per lo spagnolo della Ducati come per tutti i suoi connazionali impegnati in MotoGP. La gara andalusa è molto sentita dai iloti iberici e sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. “Voglio fare bene davvero, sono in un momento delicato in cui non riesco a finire le gare“, racconta Jorge Martin ad ‘AS’. E’ solo una questione di sfortuna? “La fortuna va guadagnata. Ci sono tante piccole cose che ci fanno soffrire più del necessario, un po’ di velocità massima, un po’ di accelerazione… Stiamo lavorando sull’aerodinamica per poter migliorare. Sono dettagli che quando sistemerò mi faranno fare un grande passo“.

Il ballottaggio con Enea Bastianini sembra destinato a finire nelle mani del romagnolo, anche se secondo Jorge Lorenzo il contratto tra Ducati e Martin sarebbe già cosa fatta. “Non so perché l’abbia detto, perché non gliene ho parlato“, ha sottolineato il pilota Pramac. Forse dimenticando che hanno un manager in comune, Albert Valera… Fatto sta che le prestazioni di Enea hanno meravigliato anche Jorge Martin: “Sì, sono rimasto sorpreso. È chiaro che con quella moto (GP21) più di uno di noi avrebbe potuto essere più competitivo. Vedendo come ho finito l’anno scorso e come ho iniziato quest’anno, sembro un altro pilota. Ha la moto che ha e deve sfruttarla al meglio, ma ovviamente mi ha sorpreso perché non mi aspettavo che vincesse due delle quattro gare“.