MotoGP: Jorge Martín e Johann Zarco salvatori Ducati in Catalunya

Decisamente è stato un Gran Premio ben diverso dalle aspettative per Ducati. Ancora una volta bisogna aggrapparsi al team Pramac, stavolta con tutt’e due i suoi piloti, per portare a casa i risultati migliori. Certo Pecco Bagnaia, abbattuto alla prima curva da Nakagami, non ha potuto fare nulla, mentre Enea Bastianini è incappato nel 2° zero consecutivo dopo l’ultimo trionfo a Le Mans. Ci pensano Jorge Martín e Johann Zarco quindi a portare le Rosse sul podio del Montmeló, salvando quello che altrimenti sarebbe stato un GP senza particolari soddisfazioni. E regalando a Pramac il primo doppio podio dal GP di Doha 2021.

“Sono sempre Martinator”

Non è stato l’inizio di stagione desiderato per Jorge Martín. Il mancato feeling iniziale con la GP22 e qualche problema fisico hanno complicato parecchio le sue prime gare del 2022. Quello in Catalunya è appena il 2° podio in 8 GP, ma è il più importante: è il segnale del cambio di rotta. Questo lunedì è previsto l’intervento per risolvere il problema dei nervi della mano destra (una delle conseguenze del pauroso incidente di Portimao 2021), ma intanto ha mandato un forte segnale. “Sono lo stesso Martinator” ha sottolineato a gara conclusa, spazzando via i dubbi per un inizio sottotono. “La moto è sempre la stessa dall’inizio dell’anno, ma mi mancava il feeling all’anteriore. Ora è tornato e ho potuto dare il 100%.” Approfittando anche dell’errore di Aleix Espargaró a fine gara. “Credevo avesse un problema al motore, ho pensato solo a finire la gara perché temevo potesse succedere lo stesso.” Dopo tanti GP difficili, il sospiro di sollievo. Ed una risposta a Ducati, che deve scegliere tra lui e Bastianini per la seconda sella nel team factory.

Un regalo inatteso

Una gara frustrante invece per Johann Zarco. Il pilota francese era partito con la hard posteriore, determinato a giocare uno scherzetto ai rivali con gomma media. La realtà invece è stata diversa. “All’inizio mi mancava qualcosa a livello di velocità rispetto a Jorge e ad Aleix.” Si aspettava di rifarsi alla fine, invece… “Avevo messo la dura apposta, ma non ho avuto nessun vantaggio ed anzi mi mancava qualcosa in accelerazione. Non potevo lottare per il podio, è stato frustrante.” Fino all’ultimo giro. “Pensavo Aleix avesse un guaio meccanico, poi ho capito che stava esultando!” In un attimo eccolo ridare gas. “Non sapevo quanto ci avrebbe messo ad accorgersene e non volevo che mi riprendesse. È stata una sorpresa, un bel regalo!” Per la gioia dei tifosi francesi accorsi in massa anche al Montmeló per festeggiare lui e Quartararo. L’appuntamento con la vittoria è rimandato di nuovo, ma Zarco (tranne due errori) è sempre lì.

Bestseller: “Visionaria. Io, Coco Chanel” Un imperdibile romanzo biografico

Foto: Pramac Racing