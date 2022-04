Dopo l’inatteso doppio zero per incidenti, finalmente ecco i primi punti della nuova stagione MotoGP per Jorge Martín. Non con un piazzamento qualunque, ma in una gara in cui è arrivato davvero vicino alla vittoria. Un altro solido podio per la Ducati Desmosedici GP22 dopo quanto fatto dal compagno di box Johann Zarco (stavolta invece caduto) in Indonesia, un piazzamento che serviva allo spagnolo per dare già una svolta al suo campionato. Senza chiaramente dimenticarsi di fare i complimenti all’amico Aleix Espargaró per il suo GP stellare.

Foto: motogp.com

“Partiamo da qui”

“Penso sia stato il weekend più solido di tutta la mia carriera in MotoGP” ha sottolineato Jorge Martín a GP concluso. “Ho lavorato da solo, ero concentratissimo ed in gara è stato ‘quasi facile’ impostare il giusto ritmo. Non è stato velocissimo, dopo la Moto2 le condizioni erano quelle che erano ed il livello di grip era peggiorato rispetto agli altri turni.” Nonostante tutto però è scattato ottimamente, piazzandosi al comando e rimanendoci a lungo. Ma dietro di lui in agguato c’era un certo pilota determinato a non lasciarsi sfuggire una ghiotta occasione. Alla fine è 2° al traguardo ad otto decimi dal vincitore e non può dirsi certo deluso. “Ho finalmente concluso una gara, che fatica finora!” ha rimarcato. “Ma sono davvero contento e va bene così, ho dato tutto quello che avevo. Partiamo da qui per costruire la nostra stagione. Mi sento veloce, motivato e fiducioso.”

Foto: motogp.com

“Mi ha aiutato in tutta la mia carriera”

Non mancano certo i complimenti per il nuovo vincitore in MotoGP. In conferenza stampa, Jorge Martín ha solo parole di stima e di affetto per Aleix Espargaró. “Sapevo che era un po’ più veloce, ma ho cercato di tenerlo dietro. Io andavo bene in frenata, lui però era incredibile in altri punti della pista. Alla fine ho cercato di forzarlo a commettere un errore, ma non è servito! Sappiamo tutti quanto ha lavorato per questo risultato.” Aggiungendo poi i ricordi. “Quand’ero piccolo mi ha dato una casa ed il materiale per allenarmi, non avevo nulla. Tutti sanno che la mia famiglia è molto umile e lui mi ha aiutato in tutta la mia carriera. Sono felicissimo per lui!” Parole che si concludono con l’abbraccio tra il pilota Aprilia e l’alfiere Pramac.