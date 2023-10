MotoGP, Jorge Martin cade e ringhia: “Siamo noi i più forti”

Jorge Martin sembrava avere la vittoria in pugno nella domenica di Mandalika. Il pilota del team Pramac Racing ha messo a segno una straordinaria partenza passando da sesto a primo alla prima curva. A metà del GP d’Indonesia godeva di un ampio e comodo vantaggio di quasi tre secondi sull’inseguitore Maverick Vinales, ma ha perso improvvisamente il controllo della sua Ducati alla curva 11.

La caduta inattesa di Jorge

Un grande smacco per Jorge Martin che, dopo la vittoria nella gara sprint di domenica, si era portato al comando della classifica piloti MotoGP. Tra le mani la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio su Francesco Bagnaia (ieri a -7 punti), ma la sfortuna gli ha giocato un tiro mancino. Un errore personale che però non scalfisce la sua corsa al titolo mondiale. “Dovevo stare un po’ più attento, ma è andata così. Mi dispiace perché è stato un grosso sbaglio, con tre secondi di vantaggio era quasi fatta. Però sono contento della mia velocità, nessuno poteva battermi, come ieri. Dobbiamo avere questa mentalità di approfittare della mia velocità per vincere“.

La nuova classifica vede nuovamente Bagnaia al comando con 18 lunghezze di vantaggio, dopo la grande vittoria di oggi, partendo dalle retrovie. Nelle ultime cinque tappe del campionato MotoGP sarà un emozionante testa a testa dove tutto può ancora succedere. Non ci saranno ordini di scuderia da parte dei vertici Ducati, la sfida sarà pulita, accesa e fibrillante, nel massimo del rispetto tra compagni di marca. “Oggi Pecco è stato fantastico, partiva un po’ indietro e ce l’ha fatta a recuperare, ma penso che in questo momento siamo noi i più forti“.

Alla base dell’errore di Jorge Martin alla curva 11 non c’è un problema di gomme. La soft all’anteriore era la scelta migliore che potesse fare. “Mi trovavo benissimo con la soft, sapevo sempre qual era il limite, peccato che abbia trovato lo sporco e non sono riuscito a tenerla. Penso di avere fatto la scelta giusta – ha concluso il madrileno ai microfoni di Sky Sport MotoGP – e sfruttare queste informazioni per il futuro“. Fra meno di una settimana si ritorna in pista a Phillip Island e Jorge andrà alla ricerca della rivincita.

