MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi, sali sulla Ducati!”

Valentino Rossi in procinto di dire addio, alla MotoGP o alla Yamaha? Jorge Lorenzo esprime il desiderio di vederlo sulla Ducati Desmosedici.

La tappa MotoGP del Sachsenring ha offerto molti argomenti di dibattito a Jorge Lorenzo. Sul suo canale YouTube ’99 seconds’ ha parlato del ritorno alla vittoria di Marc Marquez, del tonfo di Maverick Vinales, del brutto periodo di Valentino Rossi e della prima fila di Aprilia. La storia del Motomondiale sta per vivere una delle pagine forse più memorabili e malinconiche, con il Dottore in procinto di annunciare l’addio alle corse. A 42 anni di età dirà addio dopo aver vinto nove titoli mondiali e 115 GP.

Il 14° piazzamento del Sachsenring sembra il colpo definitivo per la sua decisione. “Credo che sia molto probabile che si ritiri“, ha dichiarato Jorge Lorenzo. Ma l’ultima speranza è di vederlo chiudere la carriera in sella alla Ducati, nel suo team Aramco VR46. Ipotesi poco plausibile viste le ultime dichiarazioni di Valentino Rossi che sembra stia già pensando al WEC. “Mi piacerebbe vederlo su quella Ducati, che sarebbe un grande incoraggiamento per lui. Forse gli darebbe sensazioni migliori di quelle che ha con la Yamaha“.

Il week-end di Marc, Aleix e Maverick

Nel GP di Germania Marc Marquez è ritornato alla vittoria dopo oltre un anno. “Continua ad essere il migliore tecnicamente e fisicamente. La sua ambizione è più alta di quella di tutti gli altri. Quando si riprenderà sarà forte come prima”. Una nota di merito va ad Aprilia e Aleix Espargarò che hanno centrato la top-3 nelle qualifiche MotoGP: “Si sta avvicinando sempre di più. Il fatto di non essere riuscito a tenere il passo nella seconda metà di gara, insieme al fatto di non essere così preparato, gli fa male“. Infine Maverick Vinales, autore della sua peggiore prestazione in carriera. “In MotoGP, se hai problemi o stai male moralmente, passi dalla vittoria all’ultimo posto, è quello che è successo a Vinales. È la sua fase peggiore, è difficile valutare cosa sta succedendo. Il problema di Vinales – ha concluso Jorge Lorenzo – è nella sua testa e nella sua convinzione“.