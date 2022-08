MotoGP, Jorge Lorenzo sulla crisi Honda: “Marc mascherava i problemi”

Nel paddock della MotoGP a Spielberg c’era anche Jorge Lorenzo in veste di inviato per Dazn. Il campione maiorchino si alterna fra l’hobby di pilota automobilistico nella Porsche Carrera Cup Italia e il ruolo d commentatore TV, a distanza di tre anni circa dall’addio al Mondiale. Era la fine della stagione 2019 quando sfumava l’ultimo anno in classe regina con la Honda, con la chiusura anticipata del contratto biennale. L’ultimo era stato un campionato tutto in salita, vuoi per gli infortuni, vuoi per una RC213V che non riusciva ad adattare al suo stile di guida.

La Honda senza Marc Marquez

A distanza di qualche anno, soprattutto dopo l’infortunio di Marc Marquez a Jerez nel 2020, HRC vive un momento di profonda crisi. Secondo Jorge Lorenzo non si tratta di una novità clamorosa: “Si parla molto del fatto che la Honda sia nel momento peggiore degli ultimi anni, ma in realtà la differenza è che Marc non c’è“, ha spiegato durante un suo intervento a Dazn. “Gli altri piloti non hanno peggiorato molto i risultati. Credo che Marc, con questa moto ed essendo fisicamente al 100%, continuerebbe a fare la differenza e continuerebbe a vincere gare e lottare per il Mondiale“. I quattro interventi all’omero destro hanno frenato la cavalcata del fuoriclasse di Cervera: “Da quell’incidente a Jerez è stato tutto un disastro“.

Jorge Lorenzo e l’ultima stagione MotoGP

Prima di allora la Honda RC-V non era comunque la moto imbattibile che molti pensavano, ma solo uno strumento su misura di Marquez. “Quegli anni in cui la moto non andava bene, il livello di Marc ha mascherato i problemi. È stato come Casey Stoner con la Ducati…“. Un’esperienza che Jorge Lorenzo ha vissuto sulla propria pelle, sottolineando l’inverno 2018-2019 come fase di svolta ai box Honda. “Ho provato la moto dopo la gara di Valencia 2018 e non era male. Penso di essere arrivato settimo, o nono, a Valencia, e quarto nel test successivo a Jerez. Poi ho provato quella del 2019 e la moto non girava, non frenava, ma, invece, Marc ha fatto il miglior campionato di tutta la sua carriera…. Sono caduto molto, non avevo fiducia davanti, quando spingevi un po’ troppo andava via senza preavviso… Ho già detto che la moto era molto complicata, ma visto che vinceva sempre Marc…“