MotoGP, Jorge Lorenzo showman: una nuova avventura in TV

Viaggi, hotel, mare d’inverno, lusso, F1… Questo e molto altro è la nuova vita di Jorge Lorenzo, tre volte campione del mondo MotoGP ritiratosi dalle scene nel novembre 2019. Dopo aver dato tutto se stesso al Motomondiale e messo da parte un piccolo impero economico, frutto anche di una serie di investimenti azzeccati, ha cambiato filosofia. Pur non distaccandosi mai dal mondo che lo ha consacrato ‘Leggenda’, prima in veste di collaudatore per Yamaha, poi di inviato televisivo per Dazn. Esperienza che ripeterà anche nel 2023 al fianco di Carlos Checa, Alex Crivillè, Ricard Jové, Juan Martinez e il nuovo arruolato Dani Perosa.

Jorge Lorenzo dalla MotoGP alla TV

Nell’ultimo anno Jorge Lorenzo ha anche partecipato alle gare automobilistiche. Ad aprile ha iniziato una nuova avventura professionale alla guida di una Porsche 992 GT3 con il team Q8 Hi-Perform nel Porsche Carrera Cup Italia. Di certo non ha nessuna intenzione di allontanarsi dai riflettori della TV, dei social, della pubblicità. E presto lo vedremo nella nuova veste di concorrente del celebre format televisivo di ‘El Desafío’ in onda sul canale spagnolo Antena 3. A darne notizia è lo stesso campione maiorchino, che nel suo curriculum già vanta esperienze come youtuber, ospite di molti programmi e persino cantante nello show ‘Mask Singer’, dove si è cimentato con alcuni brani di Eros Ramazzotti sotto la maschera del corvo.

Adesso l’ex pilota MotoGP parteciperà alla terza stagione di ‘El Desafìo’, insieme ad alcuni volti noti come Ana Guerra, Mariló Montero, Florentino Fernández, la cantante Rosa Lopez, Jorge Blanco. I concorrenti dovranno superare test fisici, psicologici e culturali, tra cui una prova di apnea, affiancato da specialisti delle varie discipline. Quando vedremo Jorge Lorenzo in tv? Le nuove puntate del programma che finora vanta un certo seguito (oltre 2 milioni di spettatori a puntata) andranno in onda dai primi mesi del 2023, anche se le registrazioni sono iniziate da oltre un mese. A presentare il format ci sarà ancora una volta Roberto Leal.

Vacanze di Natale a Dubai

Un anno fa di questi tempi Jorge Lorenzo ha preso parte alla ‘100 Km dei Campioni’ al Ranch di Valentino Rossi. La sua presenza sull’ovale di Tavullia aveva attirato un certo interesse e calamitato particolare attenzione, dopo anni di acerrima rivalità fra i due fuoriclasse. Chiuse le rispettive carriere in MotoGP, i due sono ritornati a stringersi la mano, magari nella speranza di ritrovarsi un giorno in pista per una sfida sulle quattro ruote. Stavolta il pentacampione di Maiorca ha preferito presenziare all’ultimo GP di F1 sul circuito di Yas Marina e godersi una lunga vacanza a Dubai, come suo solito in prossimità delle vacanze natalizie. I fan possono godersi le Instagram Stories e qualche scatto… giusto per morire d’invidia.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99