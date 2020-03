Jorge Lorenzo: “Più stiamo isolati, prima torneremo con i nostri cari”

Jorge Lorenzo continua la sua quarantena a Dubai. "Ho una cyclette per allenarmi, devo perdere qualche chilo." E sulla scelta da tester: "Lavoro senza pressioni."

Jorge Lorenzo si trova ancora a Dubai. L’ex campione MotoGP era in vacanza, quando è arrivata la quarantena a causa dell’emergenza coronavirus. In realtà non ci sono blocchi aerei verso la Svizzera, dove il maiorchino risiede, ma la scelta è di rimanere dove si trova finché il peggio non è passato. In questa situazione l’ha raggiunto l’amico Max Biaggi per un’amichevole chiacchierata sui social.

“Muoversi? Dipende dal paese in cui devi andare” ha spiegato Jorge Lorenzo. “Non puoi entrare a Dubai, solo uscirne, ma appunto con riserva.” Come accennato, il pilota spagnolo potrebbe anche pensare a rientrare a casa, visto che vive a Lugano. Ma non è una priorità: “Sto bene qui. Ho anche una cyclette in camera per fare un po’ di allenamento. Ho messo su qualche chilo quest’inverno e devo impegnarmi per perderlo.”

Non manca qualche domanda sul suo nuovo ruolo di collaudatore Yamaha. È stata una scelta giusta? “Secondo me sì” ha dichiarato senza dubbi. “Per 18 anni della mia vita sono stato un pilota professionista, sempre molto disciplinato e preciso, con anche tanti sacrifici. Ora ho la possibilità di lavorare per 14-15 giorni all’anno senza pressioni: non devo guardare i risultati né lottare con il cronometro. Una vita molto più tranquilla.”