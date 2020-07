MotoGP, Jorge Lorenzo: messaggio per Yamaha da Lugano

Jorge Lorenzo si congratula con Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi per il podio di Jerez. E "festeggia" con la sua nuova Lamborghini

Fabio Quartararo vince ancora e si erge nella ristretta cerchia dei favoriti per la vittoria del titolo MotoGP. Con il suo stile di guida ‘alla Jorge Lorenzo’ in versione più aggressiva ha trovato il modo per portare la Yamaha M1 ai livelli che compete al team di Iwata. Non è passato inosservato sin dalle prime uscite in classe regina, tant’è che la casa giapponese ha voluto scritturarlo per il prossimo biennio. Una firma arrivata con largo anticipo per anticipare la concorrenza agguerrita della Ducati che gli aveva messo gli occhi addosso.

L’ha subito notato anche l’occhio clinico di Giacomo Agostini. “Quartararo ora ha la moto giusta come quella di Vinales. Ora è la sua bravura, pennella le curve, mi ricorda Jorge Lorenzo“, ammette a Radio 24. E proprio il neo collaudatore Yamaha si rivede nelle sue gesta: “Bravo, hai vinto come devi con la Yamaha: grande partenza, guida fluida e zero errori. Ottimo lavoro“. Una gara da autentico ‘martillo’, subito davanti a spingere sul gas scavando un progressivo vuoto sugli inseguitori. Mai una sbavatura, la concentrazione del fuoriclasse, per 25 giri solo con l’asfalto e la sua Yamaha.

Un messaggio da Lugano

Jorge Lorenzo ancora una volta ha seguito step by step il GP di Jerez da casa sua e non poteva certo restare indifferente al tris della sua scuderia. “Congratulazioni a Yamaha per questo fantastico risultato al GP di Andalusia. Sembra che la moto funzioni bene“. Peccato che ancora non abbia potuto dare la sua impronta al prototipo 2021, né con un test privato ancora da pianificare, né con una wild card vietata dal regolamento eccezionale anti-Covid.

Il pentacampione maiorchino resta in attesa di tempi migliori per riaffacciarsi sulle scene della MotoGP. Sembra improbabile un ritorno in Ducati per il 2021, a detta dei vertici di Borgo Panigale. Non resta allora che godersi la sua nuova Lamborghini Aventador in un giro per le strade di Lugano, saggiando quella velocità di cui non riesce proprio a fare a meno.