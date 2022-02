MotoGP, Jorge Lorenzo: “L’era d’oro con Valentino Rossi e Marc Marquez”

Jorge Lorenzo ricorda con orgoglio "l'età d'oro" della MotoGP, quando la rivalità con Valentino Rossi e Marc Marquez entusiasmava milioni di fan.

Jorge Lorenzo ha voltato pagina dopo anni di tensione e duelli in MotoGP. Sin dal suo esordio in classe regina, dopo due titoli iridati nella 250cc, ha dato prova di essere un fuoriclasse. Ha vinto contro i migliori, compresi Valentino Rossi e Marc Marquez, è diventato storia, vinto tre titoli con Yamaha in Top Class. Prima di mettere fine alla sua gloriosa con qualche anno di anticipo all’età di 32 anni, al termine di una stagione poco entusiasmante con Honda.

Nuovi progetti per Jorge Lorenzo

Adesso il suo tempo è dedicato ai viaggi, alle vacanze, a sparute comparse pubblicitarie, agli investimenti. Ma nel suo futuro a breve termine sono previste novità: si vocifera di un possibile ruolo di commentatore per DAZN (si attende conferma il 28 febbraio). Non solo, presto potremmo rivederlo in pista con le quattro ruote. Risale a qualche mese fa l’ultimo test privato a Franciacorta con la Porsche 911 GT3 Cup. Per il momento il maiorchino non svela le carte in tavola. “Sto ultimando dei progetti interessanti, progetti che non hanno la stessa pressione come in MotoGP. Vorrei fare il commentatore, ed è possibile che esca e giri anche in macchina“.

Il non ritorno in MotoGP

Nel 2020 ha rifiutato un’offerta per ritornare in MotoGP: “Quando ti disconnetti per molto tempo perdi preparazione fisica, i tuoi riflessi, la tua ambizione, la competitività… Ti disconnetti, non pensi più alle corse o alle competizioni – spiega Jorge Lorenzo a RTVE -. Stavo per tornare nel 2020, l’anno dopo il mio ritiro… Ma più mi avvicinavo alla firma, più non dormivo tranquillo“. Non ha mai smesso però di seguire i Gran Premi (e commentarli) e di ammirare Marc Marquez, il suo ultimo compagno di box. “E’ sempre stato il pilota con meno paura, il più forte fisicamente, che è caduto e ha subito continuato a rischiare lo stesso. Perciò è tornato e ha vinto di nuovo gare. Al momento non ancora il Mondiale, ma presto lo farà“.

L’età d’oro della MotoGP

Per la MotoGP inizia l’anno “zero”, anche l’ultimo grande veterano Valentino Rossi ha lasciato. “E’ stata un’epoca indimenticabile, l’era d’oro del motociclismo perché c’era molta concorrenza, eravamo i magnifici 4, poi con Márquez quinto, anche con Simoncelli. Ora sembra che tutti i piloti vadano d’accordo, sui social… Prima non esisteva, c’era molta rivalità tra noi. Una grande rivalità con Pedrosa, Marquez, con Rossi, nessuno di noi andava d’accordo. Quello per me è diverso, penso che ci fosse più personalità ai nostri tempi“.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri