MotoGP, Jorge Lorenzo e Max Biaggi presto incoronati ‘Legends’

Jorge Lorenzo sarà nominato MotoGP Legends in occasione del prossimo GP di Jerez in programma tra poco più di un mese. Sabato 30 aprile il cinque volte campione del mondo sarà incoronato di questo prestigioso riconoscimento e Dorna ha scelto questo circuito che al maiorchino ha già dedicato la curva 13. La pandemia Covid-19 ha costretto a rivedere non solo il calendario del Motomondiale dell’ultimo biennio, ma anche tutti gli eventi non essenziali che si svolgevano durante i week-end di Gran Premio, compresi i galà che nominavano i piloti delle leggende della MotoGP.

La MotoGP ripristina i galà

Prima dell’incubo Coronavirus, Dorna aveva già confermato l’ingresso di tre nuovi piloti nella Hall of Fame della MotoGP: Jorge Lorenzo, Max Biaggi e Hugh Anderson, che avrebbero dovuto ricevere il loro premio MotoGP Legends nel 2020. Adesso che la pandemia sta mollando la presa a livello internazionale gli eventi speciali vengono ripristinati e Jorge Lorenzo potrà finalmente essere incoronato. Un premio che arriva a distanza di quasi tre anni dal ritiro definitivo, dopo l’opaca stagione 2019 in sella alla Honda, conclusa con una serie di incidenti e la rescissione del contratto con un anno di anticipo.

Nel 2020 il tre volte campione MotoGP ha firmato un anno di contratto in veste di collaudatore Yamaha, avventura che si è risolta in un paio di uscite stagionali e conclusa allo scadere dell’anno. Dopo un 2021 totalmente sabbatico, in cui Jorge Lorenzo si è improvvisato commentatore del Motomondiale sul suo canale YouTube, da quest’anno è ritornato nel paddock come inviato speciale di Dazn e seguirà un terzo delle gare previste dal calendario.

Jorge Lorenzo e Max Biaggi new entry

A maggio sarà la volta di Max Biaggi e la celebrazione avverrà al circuito del Mugello il 27 maggio in occasione del GP d’Italia. Hugh Robertson , 86 anni di origine neozelandese, due volte campione del mondo 125cc (1963 e 1965) e due volte campione del mondo 50cc (1963 e 1964), riceverà il suo premio MotoGP Legend a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia in programma a metà ottobre. I nomi di Lorenzo, Biaggi e Robertson vanno ad unirsi ad un lungo elenco che ha recentemente visto l’ingresso di Valentino Rossi all’indomani del ritiro a Valencia. Oltre ai già celebri Giacomo Agostini, Mick Doohan, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, Randy Mamola, Nicky Hayden e altri.