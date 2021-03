MotoGP, Jorge Lorenzo ci ricasca: polemica con un ‘hater’

Jorge Lorenzo respinge chi lo critica di aver vinto tre titoli MotoGP grazie alle sventure altrui. E su Twitter polemizza con un hater.

Jorge Lorenzo non è certo il tipo da tirarsi indietro quando si tratta di rispondere a critiche. Sia se toccano il suo passato da pilota MotoGP che sul piano personale. Non esita a rispondere a tono a chi critica le sue vittorie, la sua carriera, il successo, la vita “deluxe che sta compiendo dopo il suo addio a Valencia 2019. Ancora una volta il maiorchino ha fatto capire di non voler accettare nessun tipo di critica, anche se arriva da un comune e “mortale” hater.

Dopo la polemica con Cal Crutchlow, Jack Miller e Aleix Espargarò dei giorni scorsi, Jorge Lorenzo si azzuffa a distanza con un utente che dubita del valore dei suoi tre titoli MotoGP. A sostegno della sua tesi, il fan sostiene che lo spagnolo abbia avuto sempre circostanze a favore. In realtà le tre vittorie iridate nascerebbe, a suo dire, dalle ceneri dei suoi avversari. Nel 2010 arriva il suo primo mondiale MotoGP, agevolato fortemente dall’infortunio di Valentino Rossi. “Non ho dubbi che tu sia stato un grande pilota. Ma parliamo dei 3 titoli che hai vinto. Anno 2010. Rossi, grande favorito e campione dell’anno precedente, si è rotto tibia e perone prima della quarta gara. Ha perso gran parte del Mondiale e tu hai vinto senza Rossi in pista“.

Nel 2012 il grande favorito è Casey Stoner, ma rimedia un brutto infortunio a metà campionato, costringendolo a saltare tre gare. Infine, nel 2015 vince nell’ultima gara a Valencia, con Valentino Rossi costretto a partire dall’ultima fila. Il tre volte campione MotoGP inizia a ricordare le sue vittorie dal 2008, elencando tutti i suoi successi, dimostrando che è senza dubbio uno dei migliori piloti che ci siano stati in Spagna. E conclude: “I numeri sono come il cotone… Non ingannano (Né possono essere modificati)“.