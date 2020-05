MotoGP, Jorge Lorenzo: “Andrea Iannone mi ha convinto”

Jorge Lorenzo e Andrea Iannone si ritrovano a Lugano. I due piloti MotoGP sembrano aver avviato un bel rapporto di amicizia negli ultimi tempi.

Jorge Lorenzo e Andrea Iannone vivono a Lugano e sono due dei personaggi più eccentrici del paddock MotoGP. Vivono la loro vita senza troppi freni e non hanno mai nascosto il loro piacere per la mondanità. Il pilota Aprilia dallo scorso dicembre attraversa uno dei periodi più difficili della sua carriera, da quando gli hanno notificato la sospensione della licenza per un presunto caso di doping. Dopo una prima battaglia legale con la FMI ha ricevuto una condanna a 18 mesi, adesso toccherà al Tas confermarla o annullarla.

In questo periodo pochissimi piloti della MotoGP hanno contattato Andrea Iannone per una parola di conforto. Tra questi Jorge Lorenzo che ha deciso di incontrare il pilota abruzzese. “Sono tutti tuoi amici quando le cose vanno bene, ma molti scompaiono quando hai dei problemi“, ha scritto sul suo profilo social. “Non mi considero un amico di Andrea Iannone e non ho mai caricato una foto con lui. Quindi, forse perché mi è sempre piaciuto fare il contrario, non vedo un momento migliore che farlo oggi, quando sicuramente ne ha più bisogno“.

Negli ultimi tempi i due alfieri della MotoGP sembrano molto vicini. “Ieri siamo andati a fare una passeggiata sul lago e abbiamo chiacchierato un po’. Abbiamo riso ricordando alcuni aneddoti e gli ho anche chiesto del suo problema – ha proseguito Jorge Lorenzo -. Lui è l’unico che conosce la verità, ma mentre lo ascoltavo l’ho visto sereno e le sue argomentazioni mi hanno convinto. Come tutti, sicuramente Andrea ha fatto degli errori in passato, ma credo che questa volta l'”errore” non sia stato volontario. Quindi spero e desidero che prima o poi sia considerato libero di praticare ciò che sa fare meglio. Alla fine, il suo “carattere” può piacere o no, ma è chiaro che il ragazzo ha talento e velocità. E come ho detto ieri: “Il talento non si compra né si dimentica“.