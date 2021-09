MotoGP, Jorge Lorenzo ad Aragon: sarà commentatore DAZN

Jorge Lorenzo è riapparso nel paddock della MotoGP durante le FP2 di Aragon. Il maiorchino domani commenterà FP4 e qualifiche su DAZN.

Nel paddock della MotoGP si rivede Jorge Lorenzo dopo una lunga assenza. Il cinque volte campione del mondo ha osservato il secondo turno di prove libere del GP di Aragon da bordo pista, ripreso dalle telecamere Dorna con cappellino e occhiali da sole. Da tempo è divenuto un commentatore molto seguito sul suo canale YouTube, non essendo riuscito ancora a firmare un contratto come commentatore TV. Ma domani sarà in cabina con DAZN per analizzare le FP2 e i due turni di qualifiche.

Il MotorLand di Aragon è un tracciato che sta molto a cuore a Jorge Lorenzo. Qui ha vinto nelle stagioni MotoGP 2014 e 2015 e ha chiuso altre cinque volte sul podio. Dopo l’addio alle corse nel 2019 e un anno nei panni del collaudatore Yamaha, sfrutta la sua conoscenza di questo mondo per dare un’opinione tecnica e sportiva su quanto accade in pista. DAZN ha quindi colto la palla al balzo per affiancarlo in cabina a Ernest Riveras nella giornata di sabato. “Firma di lusso per il team DAZN in questo fine settimana: Jorge Lorenzo sarà nello stand con Ernest Riveras durante le FP4 e le qualifiche della MotoGP ad Aragon”.

Senza dubbio un ospite di lusso che farà parlare di sé anche nelle vesti di commentatore televisivo. In un post sul suo canale social l’ex pilota MotoGP commenta: “Ci sono tante occasioni speciali nella vita quanti sono i momenti in cui scegliamo di celebrarle“. Per Jorge sarà una piccola e breve parentesi prima di ritornare agli investimenti e nella sua amata Lugano.

