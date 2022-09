Johann Zarco: la pioggia gli ha dato un’altra possibilità, ora basta errori

Per Johann Zarco l’arrivo della pioggia è stato un mezzo problema. Venerdì non era rientrato in top ten, ha quindi dovuto disputare il primo turno di qualifiche. Ma a conti fatti la cosa gli è tornata molto utile per quanto riguarda le condizioni della pista. Eccolo quindi emergere in Q1 e poi abbassare ancora il suo miglior tempo in Q2, prendendosi di forza la seconda casella in griglia. Un guizzo che gli era mancato negli ultimi GP, ma Motegi gli piace ed è determinato a dire la sua anche in gara.

Il ‘venerdì asciutto’ sufficiente per il podio?

È certamente quello che si augura Johann Zarco, più che determinato a riportarsi in zona podio dopo qualche GP più sottotono. Gli alti e bassi di questi giorni però non sembrano averlo ostacolato troppo, anzi. “In Q1 c’era molta acqua in pista, era difficile correre” ha sottolineato l’esperto pilota Pramac Ducati in conferenza stampa. “Poi la pioggia si è fermata e l’acqua è diminuita: sapevo quindi che c’era la possibilità di fare molto bene.” Zarco è riuscito a cogliere il momento giusto, il suo miglior giro in Q2 infatti è arrivato proprio sul finale, quando c’era poca acqua sul tracciato. Meglio detto, il primo giro con gomma nuova nei cinque minuti finali, visto che poi è rimasto nel traffico. E ringrazia il fatto che non siano state annullate le qualifiche, certo un’ipotesi quando si è scatenato il violento acquazzone proprio in mezzo ai turni Moto2. “Sarei partito 11°! Il secondo posto è davvero la cosa migliore che potessi desiderare oggi.”

Zarco, c’è sempre quell’obiettivo

Un qualcosa che si ripete da tempo, quasi una “maledizione“, a cui sicuramente pensa anche lo stesso pilota. Ormai è saldamente tra i migliori in MotoGP, ma Johann Zarco non è ancora riuscito a vincere una gara. Le occasioni ci sono state, ma è sempre andato storto qualcosa e quell’appuntamento è costantemente rimandato. A Motegi ci si attendono però sorprese: un solo turno asciutto disputato venerdì, un sabato da paura viste le forti piogge, una domenica che si preannuncia di nuovo su pista asciutta. All’orizzonte quindi una gara ricca di punti di domanda, con tanti piloti pronti a dire la loro. Non solo il trio mondiale, ma segnaliamo anche l’agguerrito Binder ed un Vinales di sicuro intenzionato a dimenticare Aragon, giusto per fare due nomi. Non dimentichiamo appunto Zarco, di nuovo in prima fila e determinato ad interrompere quel record di podi senza vittorie che si porta dietro da tempo.

Foto: motogp.com