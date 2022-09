MotoGP: Johann Zarco, obiettivo prima fila per puntare in alto

Le Ducati dettano il passo alla fine della prima giornata in Thailandia. Al comando però c’è Johann Zarco, risalito alla grande dopo essere rimasto fuori dalla top ten provvisoria nelle prime libere. Ora invece comanda la classifica combinata, il piazzamento migliore verso la Q2 se, come si prevede, dovesse arrivare sul serio la pioggia nella giornata di sabato. L’esperto pilota Pramac continua il lavoro per spezzare quella “maledizione” della prima vittoria MotoGP, chissà se il Buriram sarà il posto giusto… Intanto Zarco è partito col piede giusto, ora bisogna continuare con piccoli e costanti passi avanti.

Zarco, ottimo scatto

“Mi sono sentito competitivo fin dal mattino, ma l’attacco al tempo non è stato perfetto” ha sottolineato Johann Zarco, spiegando così la P12 nelle prime libere. Nel pomeriggio, come detto, è risalito e anzi, ha messo in riga tutti gli altri ragazzi MotoGP alla fine della prima giornata in Thailandia. Non manca qualcosina da sistemare, in particolare un punto della pista in cui non si sente troppo a posto. “I cambi di direzione alle curve 9, 10, 11” ha indicato Zarco. Il punto debole della Ducati, evidenziato anche da Pecco Bagnaia ieri in conferenza stampa. Ma in generale il francese di Pramac è soddisfatto. “Abbiamo provato alcune cose e poi mi sono concentrato sul time attack, l’ultimo giro è andato piuttosto bene. È un buon segnale.”

Obiettivo prima fila

Il bicampione Moto2 chiude così il venerdì al vertice, con 18 millesimi di margine su Bagnaia e +0.190 sul collega Jorge Martin. Certamente una buona iniezione di fiducia in una classifica con quasi tutti i piloti MotoGP racchiusi in circa un secondo! Ora servono altri passi avanti, puntando in primis ad una buona casella in griglia. “L’obiettivo principale è lottare per la prima fila, è un aiuto per disputare una buona gara domenica.” Certo poi c’è da sistemare lo scatto al via, finora non il suo punto di forza, ma Zarco vuole esserci, determinato a ritornare tra i protagonisti dopo qualche GP sottotono. “Se domani riesco a fare un altro piccolo passo avanti, penso di poter avere una vera chance per la gara” ha sottolineato. Un GP come questo, ricco di incognite, può riservare parecchie sorprese.

Foto: motogp.com