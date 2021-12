MotoGP: Johann Zarco, l’esperienza al servizio dei giovani talenti

Johann Zarco e l'ex Motomondiale Alexis Masbou insegnanti di lusso per giovani piloti in una due giorni organizzata dalla Federazione francese.

Sull’onda emotiva del titolo MotoGP di Fabio Quartararo, la Federazione motociclistica francese (FFM) si sta muovendo. Con l’alfiere Yamaha e Johann Zarco (miglior indipendente 2021, già bicampione Moto2) come punti di riferimento nelle due ruote, i transalpini stanno aumentando l’impegno per favorire la crescita dei campioni del futuro. Coinvolgendo in prima persona anche il pilota Pramac Ducati, che ha certo fornito consigli preziosissimi ai giovani selezionati dalla FFM per un corso di aggiornamento. Ricordiamo che l’avevamo già visto allenarsi ad Alessandria assieme ad alcuni piccoli piloti.

In questi giorni in particolare si è concluso così questo primo tirocinio diviso in due intense giornate assieme ad un bel gruppo di giovanissimi piloti francesi, 15 in tutto. Presenti come detto il pilota MotoGP Johann Zarco, ma anche Alexis Masbou (ex 125cc/Moto3, ora in EWC) e Jean-Dominique Brechon della FFM nel ruolo di insegnanti per questi ragazzi. Il tutto ha avuto luogo al Circuit Jura Sud di Moirans-en-Montagne, in Francia. Un altro passetto tra i tanti importanti cambiamenti che la Federazione francese sta attuando per fornire sempre maggiori possibilità alle giovani promesse nazionali.

Foto: Instagram-Johann Zarco