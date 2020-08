Johann Zarco in azione con la sua Panigale V4. Il pilota francese si prepara a fondo per Brno, sulla carta una pista favorevole alla Ducati.

Johann Zarco si sta allenando a fondo per ottenere risultati di rilievo in questa complessa stagione MotoGP. In questi giorni l’alfiere Reale Avintia si è allenato a casa in Francia con la sua Ducati Panigale V4 S, in preparazione a quello che sarà un intenso trittico tra la Repubblica Ceca e l’Austria. L’ex bicampione Moto2, reduce da un 9° posto nella seconda tappa a Jerez, ha un obiettivo ben chiaro in mente: guadagnarsi il secondo posto nel team factory, nel caso in cui fosse ufficiale il divorzio da Dovizioso.