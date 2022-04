MotoGP, Johann Zarco: i meriti di Bastianini e messaggio a Ducati Pramac

È un inizio di stagione MotoGP 2022 a più facce per Johann Zarco. Su tutto però spicca il suo ritorno sul podio in occasione dell’appuntamento in Indonesia, portando anche la prima top 3 a Ducati con la nuova Desmosedici GP22. Una moto però ancora ‘capricciosa’, come lui stesso la definisce, a differenza della GP21 ben più rodata con cui Enea Bastianini sta facendo faville. C’è ancora da lavorare con la nuova Rossa, ma i primi quattro Gran Premi sono stati comunque un buon punto di partenza per un altro campionato intenso. Nonché importante in ottica contratti, visto che sono quasi tutti in scadenza, Zarco compreso, che nel suo futuro però continua a vedere rosso.

Inizio di stagione

In occasione della presentazione del prossimo Gran Premio di Francia, il pilota Pramac Ducati ha avuto modo di parlare di quanto fatto finora. “Visto il livello, è bello essere uno dei dieci che sono saliti sul podio” ha sottolineato, come raccolto dai colleghi di Paddock-GP. Si rifiuta di considerarlo un inizio negativo, ribadendo il potenziale della moto e le tante future possibilità per esprimerlo. “Il livello è molto alto e questo rende difficile mettere una moto a punto” ha poi aggiunto. Ma il team factory, il duo Pramac e Luca Marini ci stanno lavorando. “La velocità c’è, ma finché non c’è il giusto feeling in sella è difficile vincere.” Un giudizio? “Mi darei un 6/10 per le prime quattro gare.”

Bastianini partenza sprint

Cinque piloti Ducati impegnati nel far funzionare la GP22, gli altri tre invece sono con la versione 2021. Tra questi Enea Bastianini, che come detto inizialmente sta brillando in questa partenza di campionato. Al momento l’unico della folta truppa in rosso capace di conquistare una vittoria, anzi ben due, in questa stagione 2022 pur appena iniziata. Merito di una moto già più che a posto rispetto ad una nuova versione ancora in evoluzione? “Questo sarebbe sottovalutare il livello di Bastianini” è la risposta di Johann Zarco. “La moto non è tutto, le vittorie dipendono anche da lui, quindi onore al merito!”

Messaggio per Pramac

Manca ancora la vittoria MotoGP, ma se non altro il bicampione Moto2 ha realizzato la sua miglior partenza dell’anno ad Austin dopo i disastri nei GP precedenti. Svelando il suo ‘segreto’. “C’era una bellissima ombrellina vicino a me, mi ha motivato molto. È l’unica cosa che è cambiata nei primi 4 GP…” ha raccontato ridendo. Ma in una stagione come questa si parla anche di futuro, con un messaggio chiaro per il suo team attuale. “Se rinnovassi con loro sarei davvero felice” ha rimarcato Zarco. Esiste l’ipotesi della squadra factory? “Solo se vincessi il titolo. Ma ritengo che il secondo posto andrà a qualcuno di giovane, che ha già vinto.” Da aggiungere che, durante il GP delle Americhe, Campinoti ha dichiarato all’emittente francese Canal+ l’intenzione di procedere ancora con il pilota transalpino.

Foto: motogp.com