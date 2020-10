MotoGP: Joan Mir, un altro podio per continuare a sognare

Joan Mir, un altro gran podio in rimonta ed arriva anche l'allungo iridato. Il maiorchino continua a guadagnare punti preziosi, e mancano solo 3 GP...

È passato al comando ad Aragón-1, in questa ‘replica’ ha anche allungato. Joan Mir continua a portare a casa punti importanti, stavolta con un terzo posto. Ancora non arriva la tanto agognata vittoria MotoGP, ma il maiorchino del team Suzuki vola sempre più in alto con sei podi conquistati nelle ultime otto gare. Il difficile GP di Quartararo poi gli permette di arrivare al doppio evento di Valencia con 14 punti di vantaggio, non troppi ma certo più di quanto abbiamo visto recentemente. Mancano tre gare alla fine, anche la casa di Hamamatsu continua a sognare…

“Oggi non potevo dare di più, sarebbe stato troppo” ha dichiarato Joan Mir. “Abbiamo realizzato davvero un’ottima gara. Ho fatto un po’ di fatica a superare Zarco, ma una volta davanti ho tenuto lo stesso ritmo di chi era in testa [Morbidelli e Rins, ndr], ma non meglio. Erano troppo lontani, non sono più riuscito a raggiungerli. Il feeling alla fine poi non era dei migliori, speriamo di fare meglio a Valencia. Probabilmente l’aver forzato la gomma all’inizio per risalire mi ha penalizzato un po’ negli ultimi giri.”