MotoGP: Joan Mir, caduta ed infortunio alla caviglia nel GP Austria

Il fine settimana austriaco si è concluso nel peggiore dei modi per Joan Mir. L’iridato MotoGP 2020, a caccia di un risultato positivo, è incappato in un highside alla curva 4, ovvero proprio all’inizio del GP d’Austria. Il pilota Suzuki ha riportato infatti un brutto infortunio ad una caviglia. Continua il periodo complesso per il maiorchino, al sesto zero negli ultimi 9 GP.

“Un importante incidente alla curva 4, ho perso il posteriore ed è seguito un highside” è il commento di Joan Mir, come riportato da Suzuki. “Poteva andare anche molto peggio, mi sento fortunato.” Come detto, non è immune da conseguenze fisiche. “I primi controlli hanno mostrato alcuni frammenti di osso e fratture alla caviglia. Domani svolgerò altri controlli per valutare la situazione dei legamenti.”

Foto: motogp.com