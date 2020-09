Joan Mir sempre più protagonista: 3° podio consecutivo, il 4° in 5 gare. E con la prima vittoria non troppo lontana... Ma non parlategli di mondiale: "Mancano molte gare."

Terzo podio consecutivo, il 4° in cinque gare. Joan Mir continua ad essere protagonista in questa stagione MotoGP, soprattutto grazie ad importanti rimonte nella seconda parte di gara. È stata anche una giornata storica per Suzuki, che con il maiorchino ed Alex Rins ha rimesso ben due piloti insieme sul podio, qualcosa che non succedeva da Misano 2007 (Vermeulen-Hopkins). E su Mir sembrano riposte le speranze di gloria della casa di Hamamatsu: è in crescita costante e dopo questa tripletta è 2° a -8 da vincitore domenicale e nuovo leader Quartararo. Che ha tremato alla rimonta dello spagnolo, ammettendo che “Con un giro in più mi avrebbe superato!”

Ma Mir non si fa grandi pensieri: come detto già giovedì in conferenza stampa, prima deve conquistare almeno una vittoria. Un risultato che poteva anche arrivare a Barcellona, tutto però complicato da una partenza non proprio nelle prime file e qualche intoppo in gara. “Sapevamo che il nostro punto forte non era la Q2” ha ammesso l’alfiere Suzuki, che scattava dall’ottava casella in griglia. “Dovevo cercare di risalire senza venire coinvolto in qualche episodio sfortunato. Il gruppo di testa all’inizio era davvero veloce, mentre io ho cominciato ad avere un buon ritmo nella seconda parte di gara: ho iniziato a recuperare e intanto notavo che parecchi avevano problemi al posteriore. Certo anche noi, ma meno di altri, e ci è mancato poco per prendere Fabio. Ma lui è riuscito a fare meglio.”