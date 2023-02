MotoGP, Joan Mir: a Sepang inizia la grande sfida con Honda

A Valencia c’è stato il primo contatto, a Sepang inizia il lavoro vero. Joan Mir è ben conscio del lavoro che lo attende, ma soprattutto di cosa ci si aspetta da lui a livello di risultati. Honda sta lavorando alacremente, alla ricerca della svolta dopo due anni bui, ma ci si aspetta molto anche dai propri piloti. Dovrà poi dividere il box con un “compagno scomodo” come Marc Marquez, da tempo diventato l’unico in grado di gestire la RC-V. Come se la caverà il maiorchino?

Honda al lavoro

La nuova stagione MotoGP sarà importante, visto che HRC deve interrompere il periodo nero e tornare al più presto in lotta per le posizioni di vertice. Rivisitando anche la sua formazione per il 2023, con l’ingaggio nel team factory di Joan Mir ed in LCR di Alex Rins. Nel frattempo si sono appena conclusi i tre giorni di Shakedown. Il tester HRC Stefan Bradl non s’è davvero risparmiato, portando in pista svariate novità, ma in particolare un nuovo telaio. Un passo determinante nella giusta direzione? Per una prima idea sugli eventuali progressi bisogna aspettare i riscontri in primis da Marc Marquez, perno Honda ora finalmente in forma dopo due anni di calvario. Ricordiamo ancora una volta l’arrivo in particolare di Ken Kawauchi, il genio ex Suzuki chiamato a raddrizzare la situazione sul piano tecnico. Non è passata inosservata la sua presenza in tutti i test privati finora svolti, attentissimo ad ogni dettaglio e ad ogni mossa di Bradl.

Joan Mir, la super sfida

Per l’iridato 2020 è ancora in corso il processo di adattamento, ma fino ad un certo punto. Joan Mir farà decisamente sul serio nei prossimi giorni: come detto, al Ricardo Tormo ha ‘conosciuto’ la RC213V, da venerdì a domenica la situazione cambierà sulla pista malese. Deve adattarsi ad una moto ostica, a cui pochi riescono ad adattarsi. Anzi, ormai solo uno dal ritiro di Dani Pedrosa, che assieme a Marc Marquez ha composto l’ultimo duo da sogno per l’Ala Dorata. Non ha funzionato con Jorge Lorenzo, Alex Marquez nel 2020 era un debuttante e si può dire poco, ma in seguito Pol Espargaro ha poi vissuto un biennio molto duro. Adesso tocca al maiorchino: “Abbiamo iniziato a fare qualcosa a Valencia. Ora è il momento di lavorare per adattarsi alla nuova sfida che ci aspetta.” I test a Sepang saranno un primo banco di prova importante per Joan Mir, ma anche per Honda in ottica MotoGP 2023.

Foto: Honda Racing Corporation