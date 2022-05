MotoGP Jerez: Pecco Bagnaia stellare, ecco la prima vittoria 2022!

Loris Capirossi, Jack Miller, ora Pecco Bagnaia. È il terzo successo Ducati a Jerez de la Frontera, esattamente quello che serviva sia al pilota piemontese che alla casa di Borgo Panigale. L’opera è completa, dopo l’incredibile pole position di sabato ecco il trionfo in gara. Quinto vincitore in 6 GP, Bagnaia non sbaglia nulla, con Fabio Quartararo sempre vicino ma mai abbastanza per sferrare un vero attacco. Il campione MotoGP e leader iridato chiude con un ottimo 2° posto, mentre Aleix Espargaró batte Marc Márquez e Jack Miller per il terzo gradino del podio. Primo doppio podio in due gare per Aprilia, che ora ha ufficialmente perso le concessioni per la prossima stagione.

La gara

Scelta unanime di gomme, tutti vanno con l’abbinamento hard-media per questa sesta gara della stagione. Bagnaia e Quartararo sono nettamente i migliori al via, con il poleman che resiste all’assalto del rivale e tiene la prima piazza. Ma ecco subito due incidenti separati alla curva Lorenzo: prima scivola Martín, poco dopo ecco Bradl a terra nello stesso punto. Ripartono entrambi, ma la corsa è già segnata soprattutto per l’alfiere Pramac, che nei primi 5 GP ha messo a referto ben tre zeri… Cade anche Darryn Binder alla curva 2, con lui arriva il primo ritiro. La situazione in vetta però si stabilizza molto presto: Bagnaia e Quartararo scappano in tandem, Miller segue a distanza con Marc Márquez ed Aleix Espargaró a ruota.

Non è una buona giornata per Alex Rins, partito male e protagonista anche di un fuoripista, ma va ancora peggio a Johann Zarco, KO alla curva Pons. Secondo incidente per Stefan Bradl, stavolta alla curva 1 e che vale il ritiro. Se in testa la classifica non cambia più, non si può dire lo stesso per il terzo posto. Marc Márquez sferra l’attacco a quattro giri dalla fine, ma un largo (con quasi caduta) aiuta Aleix Espargaró a beffare sia lui che Miller per il terzo posto! Gara da dimenticare per Pramac, con Jorge Martín che si prende anche una Long Lap Penalty, diventata un’aggiunta di 3 secondi alla fine. In testa invece non c’è storia: Pecco Bagnaia vince e convince, ecco il primo successo dell’anno! Fabio Quartararo è 2°, Aleix Espargaró è ancora sul podio.

La classifica di gara

La classifica MotoGP iridata

Foto: motogp.com