Marc Márquez il più rapido nel warm up a Jerez. L'iridato MotoGP precede Franco Morbidelli e Maverick Viñales.

La domenica inizia con Marc Márquez al comando del warm up del primo GP 2020. L’iridato MotoGP stampa il miglior crono davanti alle Yamaha di Franco Morbidelli e di Maverick Viñales, mentre il poleman Fabio Quartararo chiude con il settimo miglior tempo in questo turno. È tutto pronto: alle 14:00 (diretta Sky Sport e DAZN) scatterà una rovente competizione a Jerez.

La prima notizia (purtroppo già data per certa) è che Alex Rins è ufficialmente KO per il Gran Premio di Spagna a causa della spalla lesionata in Q2. Certo non il miglior inizio per l’alfiere Suzuki (che puntava molto in alto) in una stagione così corta e complessa. Il pilota però è intenzionato a fare di tutto per provare a scendere in pista la prossima settimana per il secondo GP stagionale.

Warm up ‘fresco’, con 24° C nell’aria e 28° C sull’asfalto: nettamente diverso da quello che i piloti MotoGP affronteranno in gara. Mattinata dedicata agli ultimi aggiustamenti sulle moto prima del GP, oltre a qualche altra prova a livello di gomme. Non manca un incidente alla Aspar per Cal Crutchlow, inizialmente a terra dolorante ma poco dopo nuovamente in piedi sulle sue gambe.

Marc Márquez si porta presto al comando, mantenendo la testa della classifica fino alla bandiera a scacchi. Per lui come gomme una scelta hard-soft, vista per la maggior parte dei piloti e che per Michelin sarà la più gettonata per il Gran Premio. Non saranno condizioni facili: ci si aspettano temperature dell’asfalto vicine ai 60° C, il degrado delle gomme (a seconda del pilota) inizierà attorno al 20° giro.

Foto: @HRC_MotoGP