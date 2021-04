MotoGP Jerez: Gli orari TV (MotoE compresa), diretta Sky/DAZN e TV8

Mondiale MotoGP verso il GP di Spagna, inizia la stagione anche per la MotoE.La programmazione TV con diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Ci avviamo verso il quarto evento stagionale del Motomondiale. Stavolta con l’aggiunta di una categoria in più, visto che scatta anche il campionato MotoE sul circuito di Jerez de la Frontera. Si confermeranno i valori visti finora in MotoGP, Moto2 e Moto3? Chi sarà il primo ad emergere nella classe elettrica? La diretta del Gran Premio di Spagna sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE), ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta sia le qualifiche che le gare, ma solo delle tre categorie principali del Campionato del Mondo.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 29 aprile

12.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 30 aprile

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 1 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 aprile

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche

Domenica 2 aprile

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara