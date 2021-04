MotoGP Jerez: Gli orari del GP, diretta su Sky Sport, DAZN e TV8

Si apre il Gran Premio di Spagna. La programmazione TV completa del fine settimana con diretta su Sky Sport MotoGP, DAZN e TV8.

Chiusa la prima conferenza stampa MotoE, più quella della MotoGP, ci avviamo verso le prime prove libere. Quali saranno i valori in pista, chi emergerà sulla pista andalusa di Jerez nelle quattro categorie? La diretta del Gran Premio di Spagna sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE), ma anche su TV8 saranno visibili sempre in diretta le qualifiche delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. Domenica invece saranno trasmesse tutte le gare, compresa quella della classe elettrica.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Venerdì 30 aprile

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 1 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 maggio

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche

13.30 Diretta MotoGP Prove libere 4

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche

Domenica 2 maggio

10.05 Diretta MotoE Gara

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

