MotoGP Jerez: Gli orari del 1/05, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Sabato di qualifiche a Jerez. Chi si assicurerà le pole in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? La programmazione su Sky Sport, DAZN e TV8. Highlights del GP sul nostro sito

Concluso il primo giorno di prove libere, ecco che entriamo nel sabato di qualifiche. Il venerdì si è chiuso con Pecco Bagnaia in evidenza in MotoGP, Sam Lowes al comando in Moto2, Gabriel Rodrigo al top in Moto3 ed Eric Granado che brilla in MotoE. Si confermeranno questi nomi anche nei turni che decideranno la griglia di partenza? Non perdete la programmazione di questo sabato 1 maggio. La diretta è garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE), ma anche su TV8 sono visibili sempre in diretta le qualifiche delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. Domenica invece saranno trasmesse tutte le gare, compresa quella della classe elettrica.

Highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito troverete le immagini di prove e gara della MotoGP e di tutte le altre categorie del Mondiale, poco dopo la conclusione di ciascuna sessione. Inoltre avrete modo di gustare le interviste e i video commenti di approfondimento sugli episodi più importanti di tutti i GP del Mondiale 2021.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Sabato 1 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 maggio

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 maggio

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche

13.30 Diretta MotoGP Prove libere 4

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche

Domenica 2 maggio

10.05 Diretta MotoE Gara

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

