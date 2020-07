MotoGP, Jerez: Fabio Quartararo, ecco il primo centro! Márquez KO

Fabio Quartararo conquista il primo successo MotoGP a Jerez, doppietta Yamaha con Viñales 2°, 3° Dovizioso. Brutto incidente per Márquez.

Lo voleva con tutte le sue forze ed alla prima gara MotoGP del 2020 ecco l’occasione. Fabio Quartararo, preso il comando del GP, non lo lascia più e trionfa così a Jerez de la Frontera. È doppietta Yamaha con Maverick Viñales 2°, terza piazza finale per un ancora acciaccato Andrea Dovizioso. GP da dimenticare per Marc Márquez: l’errore iniziale, la rimonta, l’highside. Vederlo evacuato in ambulanza fa tremare il team Honda, soprattutto perché il pilota si tiene la spalla destra…

Due piloti saltano questa prima gara della stagione: Alex Rins, infortunatosi alla spalla dopo la caduta in Q2, e Cal Crutchlow, unfit dopo un incidente nel warm up. In queste condizioni tutti optano per l’abbinamento di gomme hard/soft, tranne Viñales e Rossi, unici con soft/soft. Pagherà con queste alte temperature? Intanto si parte! Ottimo lo scatto proprio dello spagnolo, che si porta davanti, tallonato da Márquez, Miller e Quartararo, che perde tre posizioni alla prima curva.

Finisce presto la gara di Mir, scivolato alla Nieto. Si chiude un weekend nero per Suzuki, che già deve fare i conti con l’infortunio di Rins. Poco dopo cade anche Aleix Espargaró, scivolato alla Peluqui. Non mancano svariati colpi di scena riguardanti Marc Márquez: l’iridato MotoGP commette un errore ad inizio gara, precipita al 16° posto e dà il via ad una straordinaria rimonta. Sforzo però non premiato: un violentissimo highside sul finale lo pone definitivamente fuori gioco.

La soft anteriore non premia Viñales, che non è in grado di lottare per la vittoria. Va ancora peggio a Rossi, molto in difficoltà e costretto al ritiro ad una decina di giri dalla fine. Ma Yamaha può esultare con Fabio Quartararo: il giovane francese è inarrestabile, ecco il primo successo nella categoria regina del Motomondiale. Doppia esultanza per la casa dei tre diapason, visto che Maverick Viñales chiude 2°, mentre giunge terzo un Andrea Dovizioso non in condizioni ottimali.

La classifica