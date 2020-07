MotoGP Jerez-2: orari TV e streaming Prove Libere, Qualifiche, Gare

La MotoGP ritorna in pista per il secondo round stagionale sul circuito a Jerez. Ecco il palinsesto TV e streaming su SKY, DAZN, Sky GO e Now TV.

La MotoGP scende in pista per il secondo round 2020, ancora una volta sul circuito di Jerez. Stavolta prenderà però il nome di GP dell’Andalusia. A calamitare l’attenzione mediatica sarà il ritorno di Marc Marquez a pochissimi giorni dall’operazione al braccio destro. Considerato ‘fit’ dal Centro medico del circuito, proverà a scendere in pista nella FP3 di sabato, prima di decidere se proseguire. Il box Honda recupera anche Cal Crutchlow, anche lui operato martedì scorso a Barcellona dal dott. Mir.

Proveranno ad approfittarne in casa Yamaha, dopo la vittoria di Fabio Quartararo della settimana scorsa. Il francese del team Petronas ha guadagnato la sua prima vittoria in MotoGP, seguito dal futuro compagno di garage, Maverick Vinales. Desta una certa preoccupazione il problema ai motori del team factory inviati a Iwata per dei controlli tecnici. Valentino Rossi proverà ad agguantare i primi punti iridati del 2020, dopo il ritiro in gara-1 per un guasto di natura ancora imprecisata.

Ducati e gli altri all’assalto del podio

Andrea Dovizioso, dopo il podio nel primo Gran Premio, cercherà di ripetersi. L’obiettivo è migliorare la qualifica per partire davanti e non perdere la presa dal gruppetto di testa. Nel box di Borgo Panigale prosegue la sfida interna tra Pecco Bagnaia e Jack Miller, anche se il piemontese sembra averne decisamente di più rispetto al francese. Danilo Petrucci, dopo l’infortunio nel test e i problemi fisici dei giorni scorsi, sembra abbia smaltito ogni fastidio e potrà giocarsela con i migliori.

Suzuki ritrova Alex Rins dopo l’infortunio rimediato in Q2 sabato scorso. Anche la casa di Hamamatsu cerca i primi punti in questa stagione MotoGP. Joan Mir ha chiuso con zero punti il primo round, ma in questo week-end urge un riscatto. Aprilia e Aleix Espargarò vanno alla ricerca di una buona prestazione per coronare il nuovo progetto RS-GP. Anche il catalano ha dovuto chiudere anzitempo la prima gara, mentre Bardley Smith ha chiuso in 15esima piazza. Buona la prova di Pol Espargarò che adesso punterà ad alzare l’asticella.

Il Gran Premio in TV e streaming

Il Gran Premio dell’Andalusia sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su DAZN, Now TV e Sky GP. I non abbonati dovranno accontentarsi della differita di qualifiche e gare su TV8. Si comincia venerdì 24 luglio alle 9:00 con le Prove Libere 1 della Moto3. Attese temperature massime che sfioreranno i 40°.

La programmazione di SKY e DAZN

Venerdì 24 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:40 MotoGP FP1

10:55-11:40 Moto2 FP1

11:50-12:20 MotoE FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:55 MotoGP FP2

15:10-15:50 Moto2 FP2

16:05-16:35 MotoE FP2

Sabato 25 luglio

09:00-09:40 Moto3 FP3

09:55-10:40 MotoGP FP3

10:55-11:35 Moto2 FP3

11:50-12:20 MotoE FP3

12:35-13:15 Moto3 Q1-Q2

13:30-14:00 MotoGP FP44

14:10-14:50 MotoGP Q1-Q2

15:10-15:50 Moto2 Q1-Q2

16:05-16:45 MotoE E-Pole

Domenica 26 luglio

08:20-08:40 Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Moto2 Warm Up

09:20-09:40 MotoGP Warm Up

10:05 Gara MotoE

11:00 Gara Moto3

12:20 Gara Moto2

14:00 Gara MotoGP

La programmazione di TV8

Sabato 25 luglio

15:00 – Paddock Live Live

15:35 – Moto – GP GP Andalusia (Qualifiche) Differita

16:45 – Paddock Live Live

Domenica 26 luglio

13:15 – Moto – E GP Andalusia (Gara) Differita

13:30 – Paddock Live – Gara Live

14:15 – Moto3 GP Andalusia (Gara) Differita

14:45 – Paddock Live Live

15:15 – Paddock Live – Gara Live

15:30 – Moto2 GP Andalusia (Gara) Differita

16:00 – Paddock Live Live

16:30 – Grid GP Andalusia Live

17:00 – Paddock Live – Gara

17:15 – Moto – GP GP Andalusia (Gara) Differita

17:45 – Paddock Live Live

18:00 – Zona Rossa Live