MotoGP, Jerez2: Il GP in TV, diretta Sky Sport-DAZN e differita TV8

Il Motomondiale di nuovo di scena a Jerez. Ecco tutti gli orari dei turni delle quattro categorie, diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Lasciato alle spalle il GP della ripartenza, ecco che il Motomondiale è di nuovo in azione questo fine settimana. Si corre sempre a Jerez de la Frontera che stavolta, dopo la tappa di Spagna, ospiterà il Gran Premio d’Andalucía. La diretta di tutti i turni, dalle libere alle gare, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), come per lo scorso weekend, saranno invece garantite in differita la sintesi delle qualifiche e le gare integrali MotoE, Moto3, Moto2 e MotoGP.

La programmazione Sky Sport MotoGP e DAZN

Giovedì 23 luglio

17:00 Diretta conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 24 luglio

09:00-09:40 Diretta Moto3 Prove Libere 1

09:55-10:40 Diretta MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:40 Diretta Moto2 Prove Libere 1

11:50-12:20 Diretta MotoE Prove Libere 1

13:15-13:55 Diretta Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 Diretta MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Diretta Moto2 Prove Libere 2

16:05-16:35 Diretta MotoE Prove Libere 2

Sabato 25 luglio

09:00-09:40 Diretta Moto3 Prove Libere 3

09:55-10:40 Diretta MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Diretta Moto2 Prove Libere 3

11:50-12:20 Diretta MotoE Prove Libere 3

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:05-16:45 Diretta MotoE E-Pole

Domenica 26 luglio

08:20-08:40 Diretta Moto3 Warm Up

08:50-09:10 Diretta Moto2 Warm Up

09:20-09:40 Diretta MotoGP Warm Up

10:05 Diretta MotoE Gara

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

Programmazione TV8

Qualifiche e gare di questa seconda gara stagionale verranno trasmessi non a pagamento anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. I turni però, come per il weekend precedente, saranno visibili in differita di qualche ora: la sintesi delle qualifiche il sabato, le gare integrali, MotoE compresa, la domenica.

Sabato 25 luglio

15:30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 26 luglio

13:15 Differita MotoE Gara

14:15 Differita Moto3 Gara

15:30 Differita Moto2 Gara

17:15 Differita MotoGP Gara