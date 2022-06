MotoGP, Jack Miller tace sul futuro: “Sta succedendo qualcosa…”

Jack Miller è scomparso dai radar negli ultimi due week-end di MotoGP. Sicuramente è solo una coincidenza, ma da quando le voci del suo passaggio in KTM si sono amplificate l’australiano sembra aver perso un po’ di smalto e concentrazione. 15° posto al Mugello, 14° al Montmelò, non sono questi i numeri a cui ci ha abituato negli ultimi anni in sella alla Ducati Desmosedici ufficiale. Quello che non cambia è il suo modo di parlare diretto e senza fronzoli: “E’ stata una giornata abbastanza di merda per concludere un week-end di merda“, ha commentato dopo il GP di Catalunya.

Doppio round MotoGP da dimenticare

E pensare che nella scorsa stagione MotoGP Jack Miller era salito sul podio del Montmelò, “quest’anno ero a 30 secondi di distanza e cercavo risposte. Conosciamo la moto e non ho dimenticato come si guida… Bisogna assolutamente analizzare le cose e capire cosa è successo“. Tutto diventa più strano se si considera che la pista catalana è spesso teatro dei suoi allenamenti privati con la Panigale, dal momento che vive in Andorra durante l’anno. “Ma è un circuito molto complicato quando fa molto caldo perché il livello di aderenza non è eccezionale e qui peggiora ogni anno. L’asfalto non è nemmeno così vecchio, credo che abbia tre anni, quindi è un po’ un peccato. È scivoloso come in Argentina“.

Dal 2023 con KTM

Troppi problemi con l’avantreno della sua Ducati GP22, la scelta della gomma hard non ha ripagato, anche se con la stessa mescola Johann Zarco è salito sul podio… “Sembrava di essere su una Panigale con gomme da magazzino, non è normale“, ha proseguito Jack Miller. “A parte questo, non c’è molto altro che posso dire. Sono solo molto frustrato e gli ultimi due fine settimana non sono stati fantastici“. Nella giornata di test è andata un po’ meglio, con un 6° posto che però nulla toglie all’amarezza del week-end di gara, dove ha potuto provare una nuova carena aerodinamica che Ducati non ha ancora omologato. Infine ‘JackAss’ non poteva sorvolare sul suo futuro, anche se non fa riferimento esplicito a KTM. “Tra poco andremo in Germania, sta succedendo qualcosa… Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma stiamo solo aspettando che ne esca uno. Presto saprete cosa sta succedendo…“.