MotoGP, Jack Miller silura Ducati: “Qui non è tutto rose e fiori”

Sono giorni concitati per Jack Miller che arriva in Thailandia dopo la vittoria di Motegi, la terza in assoluto con la Ducati Desmosedici in MotoGP. Ultime quattro gare dopo cinque stagioni con i colori di Borgo Panigale, il trionfo in Giappone sugella un matrimonio certamente felice, ma dove non sono mancati momenti di attrito. Non è bastato il 4° posto finale e due vittorie nella scorsa stagione per riguadagnarsi la fiducia dell’azienda, che già nel 2022 aveva stabilito di voler liberare la sella del pilota australiano.

Jack Miller verso le nozze

Tutto lasciava pensare che la Casa emiliana e Jorge Martin avessero già firmato un pre-contratto, invece Enea Bastianini è riuscito ad imporsi a suon’ di vittorie. Jack Miller ha dovuto incassare il colpo e mettersi alla ricerca di un posto libero per il prossimo campionato, trovando in KTM un box pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Oltre a vecchie conoscenze come Francesco Guidotti, team manager della squadra austriaca. Quando il gioco si fa duro ‘JackAss’ inizia a giocare, si è sempre distinto per essere competitivo in condizioni estreme, porta in valigia una lunga esperienza tra Honda e Ducati. Ma prima di pensare al futuro professionale si avvicina il giorno del matrimonio, prima di correre finalmente nella sua Phillip Island a distanza di tre anni dal podio conquistato nel 2019.

Ultimo capitolo MotoGP con Ducati

Il feeling tra la GP22 e Jack Miller è cambiato soprattutto dopo il test di Misano, dove ha trovato una giusta configurazione. Cinque podi e una vittoria il bottino conquistato in questa stagione MotoGP. A Motegi una delle pagine più belle della sua carriera: “Spero di poter fare lo stesso qui a Buriram. Naturalmente il meteo giocherà un ruolo fondamentale, ma in generale sono forte sul bagnato , quindi mi sento pronto per affrontare la gara in tutte le condizioni“. Mondiale Costruttori assicurato, adesso l’obiettivo comune è spingere Pecco Bagnaia verso il Titolo Piloti.

Ultime uscite in sella alla Ducati, un marchio che porterà sempre nel cuore, si è sempre riconfermato come uomo-squadra. Anche se non manca di togliersi qualche sassolino dallo stivale. “Vincere con il team ufficiale Ducati è stato per me un traguardo eccezionale. Ma non ho nemmeno intenzione di sedermi qui a fingere che tutto fosse rose e fiori – ha sottolineato Miller come riporta Paddock-GP -. Ero stanco dei contratti di un anno. Dover giustificarsi ogni anno… ed essere costantemente interrogato dai media e da tutti gli altri è estenuante“.

Foto: Instagram @jackmilleraus