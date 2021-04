MotoGP, Jack Miller: “Si sono tolti i punti al braccio nella caduta”

Jack Miller molto deluso dopo il GP del Portogallo. "È stato un mio errore." Il pilota Ducati determinato a raddrizzare presto la situazione. E non mancano i complimenti per Bagnaia.

Non è certo l’inizio di stagione sognato per Jack Miller. A Portimao è arrivato il primo incidente in tre Gran Premi finora disputati (in precedenza un doppio nono posto a referto), un fatto del quale l’australiano del Ducati Team si assume la piena responsabilità. Difficile nascondere la delusione per aver buttato una gara nella quale sembrava in grado di mantenersi tra i grandi protagonisti. Oltre a questo però ci sono state conseguenze al suo braccio recentemente operato, e quindi il suo processo di recupero si allunga…

“Mi sono avvicinato troppo velocemente ad Aleix Espargaró davanti a me” ha spiegato Jack Miller. “Quindi ho dovuto frenare un po’ più forte e si è bloccata la ruota anteriore.” E sottolinea che “È stata solo colpa mia, un errore molto stupido. Ed avevo già sbagliato in precedenza, un altro piccolo errore: avevo ricucito il divario da Mir davanti a me, ma ero sempre arrivato troppo forte, finendo un po’ largo.” Peccato per una gara che poteva andare ben diversamente. “Avevamo la velocità, il ritmo, e stavamo mettendo tutto assieme. Sono davvero deluso sia per me stesso che per il team.”

Certamente non è un momento semplice per il pilota #43. “Vogliamo vincere, vogliamo essere al top, ma in verità non è così. Mi sono trovato in posizioni peggiori nella mia carriera, ma ne sono sempre venuto fuori. Sono fortunato ad avere questo supporto dalla squadra e dal mio manager Aki Ajo, stiamo lavorando duramente per raddrizzare la situazione.” Non mancano i complimenti per il compagno di box. “Pecco ha disputato una gara fantastica oggi, molto calmo all’inizio e fuori da tutte le varie battaglie. Tanto di cappello, è stato un bel momento anche per la squadra.”

Rinnova però su tutto la determinazione a cambiare le cose. “Devo lavorare per ritornare al punto in cui abbiamo concluso la scorsa stagione. Questo è stato un episodio sfortunato, un mio errore, ma non voglio avere altri incidenti.” Spiega infine cos’è successo al suo braccio. “Il programma era quello di rimuovere i punti in serata, invece si sono tolti da soli quando sono caduto. Non me n’ero nemmeno accorto finché non ho tolto la tuta e mi sono trovato un grosso buco al braccio. Mi hanno dovuto ricucire, il processo di recupero ricomincia di nuovo. Nei prossimi giorni dovrò limitarmi alla bici, nessuna attività in moto.”

