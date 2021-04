Jack Miller rimesso a nuovo. Eseguita oggi a Barcellona l'operazione all'avambraccio destro, risolto il problema di sindrome compartimentale.

Operazione eseguita con successo, risolta la sindrome compartimentale all’avambraccio destro. Come Iker Lecuona, anche Jack Miller ne ha approfittato per sistemare questo guaio fisico che l’ha condizionato nei GP MotoGP a Losail. L’intervento ha avuto luogo nella serata odierna al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, condotto dal dottor Xavier Mir e dal suo staff. Dopo una risonanza a riposo e una sotto sforzo, si è deciso subito per l’intervento chirurgico. Il pilota Ducati sarà regolarmente a Portimao tra una decina di giorni.

“L’operazione è stata breve ed è andata molto bene” ha dichiarato Miller, che rimarrà in ospedale per le prossime 24 ore. “Non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione, mancano 10 giorni al prossimo Gran Premio a Portimão. Se le fasi del recupero procederanno normalmente, potrò tornare in pista già in Portogallo, anche se non sarò ancora al 100% della mia forma fisica. Voglio ringraziare il Dottor Mir e tutto il suo staff dell’Ospedale Dexeus per la loro disponibilità e per le loro cure.”