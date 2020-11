Jack Miller chiude la sua miglior stagione MotoGP, l'ultima in Pramac. Che ringrazia: "Ero un punto di domanda, sono cresciuto come pilota e persona."

Miguel Oliveira aveva appena scritto la storia, Franco Morbidelli ha chiuso come vice-campione MotoGP e miglior pilota Yamaha (con la M1 meno aggiornata). Ma il vero mattat0re a gara conclusa è stato Jack Miller, salito sul secondo gradino del podio a Portimao. Un bel modo per coronare quella che è stata la sua stagione migliore in classe regina, l’ultima coi colori Pramac prima di passare al team Ducati ufficiale. Oltre alle varie battute, da sottolineare le belle parole per tutti i ragazzi della sua squadra, che ha ringraziato più volte tra parco chiuso, conferenza stampa, messaggi sui social.

“Non potrò mai ringraziarli abbastanza” ha dichiarato Miller davanti ai media durante la press conference post GP. “Non sono mai stato così a lungo in una squadra [tre anni, ndr]. Mi hanno insegnato tante cose sulle corse e ho appreso lezioni di vita che non dimenticherò mai. Sono cresciuto molto come pilota a persona.” Sottolinea in particolare che “Quando sono arrivato ero un ‘punto di domanda’, ma in questi anni credo di aver chiuso qualche bocca.” Con qualche appunto sul 2020: “Ci sono stati vari zeri [quattro, ndr], avrei potuto chiudere terzo. Ma mi tengo il titolo costruttori per Ducati.”