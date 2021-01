Jack Miller ha lasciato l'Australia per prepararsi in vista del primo test MotoGP a Losail. Il neo pilota Ducati gira a Dorno con la moto da cross.

Jack Miller è tornato in Italia dopo aver trascorso le vacanze in Australia. Dalla prossima stagione MotoGP sarà pilota del team Ducati factory e per l’esordio vuole essere al top della forma. L’obiettivo è ricominciare da come aveva terminato nel 2020, con due podi nelle ultime due gare. Nei giorni scorsi ha partecipato alla North Brisbane Cup, ora è sulla pista sterrata di Dorno. Insieme al pilota di enduro Josep Garcia e all’allenatore Aleix Santacreu, Jack ha sgranchito le ossa in provincia di Pavia.

Si sta preparando per i test MotoGP ufficiali in Qatar. Durante lo shakedown test, tutti i collaudatori e i rookie scenderanno in pista per la prima volta il 5 marzo. Jack Miller sarà in azione solo nei successivi due giorni, quando tutti i piloti ufficiali potranno partecipare. Una seconda data di test è prevista dal 10 marzo al 12 marzo, prima che la stagione inizi il 28 marzo al Losail International Circuit.

Nel 2020 Miller è salito quattro volte sul podio con il team Pramac Racing, chiudendo al settimo posto nella classifica finale. I vertici Ducati hanno deciso di scommettere sull’australiano già alla fine del 2019 e al suo fianco ritroverà il collega di box Pecco Bagnaia. La coppia di piloti sostituirà Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. ‘JackAss’ sarà un punto di riferimento anche per gli altri piloti del marchio. “Nel 2020 ho imparato molte cose sulla Ducati – ha ammesso Johann Zarco -. Ho anche avuto buone prestazioni, ma non una costanza molto buona per tutta la stagione. Quindi vorrei fare come Jack Miller, che ha concluso la stagione con Pramac Ducati lottando per il podio e pensando alle vittorie“.

Foto: MotoGP .com