MotoGP, Jack Miller crede nella KTM: obiettivo fissato per la prima gara

Jack Miller ha chiuso la due giorni di test MotoGP a Portimao con il 17° tempo, incassando 941 millesimi di distacco dall’ex compagno di squadra Francesco Bagnaia. È andato avanti il lavoro di adattamento alla KTM RC16, però l’australiano non è ancora al livello dell’attuale teammate Brad Binder.

Sicuramente non è semplice passare dalla Desmosedici GP a una moto molto diversa come quella austriaca. È normale che serva un po’ di tempo per capire come sfruttarla, la cosa importante è almeno avere chiara la direzione verso la quale andare nello sviluppo. Dal box trapela fiducia, anche se Ducati è un passo avanti a tutte e ci sia del gap da limare per potersi giocare costantemente le migliori posizioni.

MotoGP, test Portimao: Jack Miller contento dei progressi

Anche se non è ancora al livello dei migliori, Miller ha concluso il test in Portogallo con abbastanza fiducia per il futuro: “Dal day 1 al day 2 ho abbassato il mio tempo di un secondo. Sono a meno di un secondo da Bagnaia, che ha abbassato il vecchio record di sei decimi. Passo dopo passo ci stiamo arrivando. Sto cercando di capire la moto e abbiamo provato delle cose per migliorare il mio feeling. Miglioro di giorno in giorno e ci vuole ancora un po’ di tempo, ma arriveremo in una buona posizione per la prima gara“.

Il 28enne di Townsville sente che il lavoro svolto sta dando i giusti frutti, pur consapevole del fatto che ne serva di ulteriore per metterlo nella condizione di stare davanti: “Abbiamo fatto un bel passo avanti – spiega – perché ora posso rilasciare prima i freni e portare maggiore velocità in curva. Sono stati fatti progressi anche sull’elettronica, però dobbiamo rifinirla un po’. Penso che abbiamo un setup di base discreto. Il 17° tempo non mi rende contento, ma sono comunque fiducioso“.

Jackass in top 10 a Portimao?

Miller e il team Red Bull KTM Factory Racing cercheranno di sfruttare al meglio le prove libere del Gran Premio del Portogallo per compiere altri miglioramenti. Il pilota ha un obiettivo minimo per la gara d’esordio a Portimao: “La top 10 dovrebbe essere possibile“.

A proposito del favorito per il primo GP del calendario 2023, l’australiano non ha dubbi: “Pecco, l’uomo con il numero 1“. Tutti pensano che sia Bagnaia l’uomo da battere, i test dicono questo. Vedremo che valori ritroveremo al momento di gareggiare.

Foto: KTM Racing