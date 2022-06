MotoGP, Jack Miller: i motivi del passaggio da Ducati a KTM

Jack Miller correrà la sua quinta stagione MotoGP con Ducati e poi arriverà il momento degli addii. L’australiano dal 2023 salterà in sella alla KTM RC16 e in squadra ritroverà due tecnici già conosciuti ai tempi della Pramac, Francesco Guidotti e Fabiano Sterlacchini. Un’operazione resasi necessaria quando sin dalle prime fasi del campionato ha compreso che non avrebbe trovato posto nel team factory per il prossimo anno. Per il suo manager Aki Ajo è stato facile trovare sbocco nella formazione di Mattighofen, del resto ‘JackAss’ è ritenuto fondamentale per l’evoluzione della moto arancione dall’alto della sua esperienza.

Il salto in KTM

KTM ha sempre preferito promuovere piloti cresciuti nel suo vivaio, avendo di conseguenza pochi feedback da atleti che hanno maturato esperienza in altri marchi. Jack Miller è la figura perfetta, d’altronde si tratta di un ritorno dopo la stagione 2014 nel campionato Moto3 conclusa al secondo posto e che gli ha fatto guadagnare il salto in MotoGP. Al Sachsenring il pilota australiano parla per la prima volta della sua futura squadra. “Sono molto felice che tutto sia sistemato e che sarò qui per altri due anni. Non vedo l’ora che arrivi il futuro. È una grande opportunità per me. KTM sarà un nuovo ambiente per me“.

L’addio a Ducati

Dopo Honda e Ducati, la Casa austriaca rappresenta il terzo costruttore con cui provare a raggiungere risultati ambiziosi. Ma ci sono ancora 11 Gran Premi da disputare con la Ducati Desmosedici, una moto che gli ha consentito di raggiungere grandi soddisfazioni fino a questo momento: 2 vittorie e 14 podi. “Abbiamo vissuto grandi gare insieme, alti e bassi. Sono molto grato per tutto“, ha aggiunto Miller. “E’ un po’ strano perché l’abbiamo annunciato ora. Sono in Ducati per il resto dell’anno. Andrà tutto bene, ho parlato con la dirigenza e con ‘Pecco’. Sono in Ducati ormai da cinque anni ed è stata una bella esperienza. Ho sempre voluto indossare la rossa Ducati. Il fatto che li lascerò è ovviamente emozionante. Ma abbiamo ancora grandi compiti davanti a noi“.

Il riscatto di Jack Miller

Da diversi mesi era evidente che Jack Miller avrebbe lasciato la sua sella, per fare posto a uno tra Jorge Martin ed Enea Bastianini. Ha rifiutato l’alternativa del ritorno in Pramac con un ingaggio sensibilmente inferiore, un passo indietro che non ha accettato. Dalla prossima stagione MotoGP andrà a fare coppia con Brad Binder. “Ho buoni rapporti con tutti i marchi con cui ho lavorato in passato. Non credo che molte persone parlino male di me. Certo, la mia decisione è stata dettata anche dal fatto che so come funziona la struttura (KTM) e come lavorano. Il fatto che ora ci sia Francesco è stato un altro fattore in quella direzione. Ho valutato le mie opzioni. Sento di avere ancora molto da dare. Ora non vedo l’ora di iniziare un altro progetto con molte persone affamate che ci lavorano“.

La tua lettura per l’estate: “Visionaria. Io, Coco Chanel” Un imperdibile romanzo biografico