Jack Miller furibondo dopo le libere MotoGP del Mugello. Nel time attack ha trovato otto piloti in attesa. E si scaglia anche contro Valentino Rossi.

Jack Miller chiude la top-10 della classifica combinata dopo il primo giorno di MotoGP al Mugello. Reduce da due vittorie consecutive, il pilota Ducati non ha risparmiato battute nella conferenza stampa post prove libere. A cominciare dal rinnovo annuale che non gli fa certo dormire sonni tranquilli… “Non è stata una mia idea. Come pilota vuoi sempre avere una sicurezza nella tua vita. Non devo dimostrare nulla a me stesso per negoziare condizioni migliori nelle prossime trattative, perché cambiano poco. Ma i responsabili vogliono mantenere aperte le opzioni. Ti rende un po’ nervoso, ma sono affari“.

Il circuito del Mugello d’altronde infonde sempre una grande iniezione di adrenalina. Specialmente alla curva 1 della San Donato, dove si arriva a velocità esorbitanti, anche se al momento il record assoluto di velocità in MotoGP non è stato scalfito. “Qui 350 chilometri all’ora sembrano diversi rispetto ad altri circuiti – ha proseguito l’australiano della Ducati -. È solo al Mugello che capisci quanto siamo veloci in realtà. Mi sono anche pisciato nei pantaloni la prima volta. Ma penso che non abbiamo un problema di sicurezza qui. C’è abbastanza spazio e anche se il muro fosse spostato un po’, la sensazione non cambierebbe molto. Ci sono percorsi più pericolosi in calendario“.

La rabbia di Miller

Il decimo posto nella combinata del venerdì è frutto di un pessimo feeling con le gomme e del traffico trovato nel suo time attack nelle FP2. “Il primo set di gomme si è degradato in tempi brevi perché si è surriscaldato“. Poi non ha risparmiato parole al vetriolo verso alcuni colleghi della classe MotoGP… “Dovremmo essere dei modelli e poi fai un giro veloce in un gruppo pieno di pagliacci. Erano almeno otto piloti. Questi includevano le due Honda ufficiali, una Petronas Yamaha il cui pilota ha vinto nove titoli e così via – ha detto Jack Miller -. Mostriamo ai talenti della classe Moto3 come dovrebbero guidare. Semplicemente non c’è bisogno di rallentare e aspettare“.

Il pilota del team Ducati factory chiede maggiori sanzioni per certi comportamenti. “In MotoGP la scia non aiuta molto. Se ci sono uno o due piloti in attesa, non c’è problema. Ma con otto piloti non credo sia corretto e dovresti pensare alle penalità. Del resto ci sono anche nelle classi minori“.