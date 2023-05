MotoGP, Jack Miller contro i detrattori: “Guardate dove siamo!”

KTM ha vissuto un weekend davvero magico a Jerez. Dani Pedrosa ha regalato una prestazione eccellente a distanza di oltre quattro anni dall’addio alla MotoGP. Brad Binder e Jack Miller sono saliti entrambi sul podio sia nella sprint che nella gara domenicale. Per il sudafricano si tratta della seconda vittoria stagionale che lo proietta al terzo posto in classifica, a -25 dal leader Francesco Bagnaia.

Per Jack Miller si tratta del suo primo podio con i colori KTM, centrando un terzo posto sia sabato che domenica. Bruciante alla partenza, si toglie la prima grande soddisfazione in sella alla RC16. Da molti era dato quasi per spacciato dopo il divorzio dalla Ducati, invece il 28enne australiano si toglie qualche sassolino dallo stivale. “Brad è stato fenomenale, peccato che dopo tanti giri in testa non sia riuscito a vincere, è tosto, ha guidato in maniera impressionante“, ha detto Miller riferendosi alla vittoria dell’ex collega Francesco Bagnaia.

Jack Miller vince la scommessa

Quando Jack Miller ha deciso di accettare l’offerta di KTM, molti pensavano ad una carriera al tramonto. Non avevano fatto i conti con il potenziale della Casa di Mattighofen, che ha reclutato teste eccellenti da Borgo Panigale, con un lavoro che è appena all’inizio. Nelle prime gare il marchio austriaco ha dimostrato di avere compiuto un grande passo avanti rispetto alla scorsa stagione MotoGP. “Molti in questo campionato si mettono in sella, si lamentano della moto che guidano e che le altre moto sono migliori . Se lo vuoi davvero, vai e fallo. Non è difficile“. ‘JackAss’ non ha avuto paura di rischiare, in Ducati non c’era più spazio e aveva bisogno di nuovi stimoli per andare avanti.

La decisione è stata giusta per adesso, cambiare costruttore è sempre un rischio, come dimostrano le storie di Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Pol Espargaro, Joan Mir. Come al solito Miller sfodera l’arma dell’ironia dopo il Gran Premio di Jerez e ribatte a chi considerava la RC16 un prototipo deludente. “Grazie alle persone che dubitano di noi, li adoro. Essere di nuovo qui sul podio, con entrambe le moto, dopo che tanti piloti l’anno scorso si lamentavano di quanto fosse pessima questa moto. Guardate dov’è adesso“.

Foto: MotoGP.com