Lorenzo Savadori operato in giornata, sistemata la lesione dopo il botto in Austria. Aprilia spera di riavere il suo pilota nel GP in Gran Bretagna.

Tutto a posto per Lorenzo Savadori, l’operazione è perfettamente riuscita. Il pilota Aprilia è finito sotto i ferri per sistemare la frattura al malleolo della caviglia destra riportato nel brutto incidente di ieri in Austria. A giorni inizierà il processo di recupero, chiaramente non lo troveremo in griglia MotoGP per l’evento di questo fine settimana, di scena nuovamente al Red Bull Ring. L’intenzione è tornare in azione in occasione del Gran Premio in Gran Bretagna, in programma nel weekend dal 27 al 29 agosto.

Il campione CIV Superbike in carica e rookie MotoGP è stato operato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Rimesso a nuovo il malleolo mediale, lesionato nello sfortunato incidente contro la KTM della wild card Dani Pedrosa, caduto poco prima. La bella notizia è che nessuno dei due piloti ha riportato conseguenze ben più serie: illeso il tricampione del mondo, ‘solo’ una frattura alla caviglia per l’italiano. “Fortunatamente tutto ok… Ci vediamo presto” aveva scritto Savadori sui suoi canali social subito dopo l’incidente.

