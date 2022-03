MotoGP Indonesia, Erick Thohir (ex Inter) prepara il grande show

La settimana della MotoGP prende il via. I piloti sono in volo verso l’Indonesia per il secondo round stagionale in programma dal 18 al 20 marzo. Prima tappa a Giacarta, dove mercoledì si terrà una parata con la maggior parte degli atleti della classe regina, prima di imbarcarsi sull’Isola di Lombok dove è localizzato il Mandalika Circuit. Ad accogliere la carovana del Motomondiale ci sarà anche il ministro delle imprese statali Erick Thohir, ex presidente dell’Inter, che ha monitorato i lavori in pista.

L’Indonesia aspetta la MotoGP

Dopo i test MotoGP dello scorso febbraio è stata resa necessaria una parziale ripavimentazione, che ha coinvolto i maggiori esperti di livello mondiale e interessato i tratti tra le curve 16 e 17 e tra la 5 e la 6. Tra i professionisti coinvolti nella ripavimentazione vengono citati Campbell Waddell e David Woodward. Erick Thohir vuole sfruttare questa opportunità per ri-promuovere l’Indonesia. “Il prestigioso evento di corse MotoGP è un evento internazionale di livello mondiale. Questa è un’opportunità d’oro per noi per promuovere l’Indonesia. Questo è un evento per tutti noi. Non solo quest’anno, ma anche nei prossimi 10 anni. Sosteniamo il Pertamina Grand Prix of Indonesia per far progredire la nostra economia e il turismo e rendere l’Indonesia avanzata, prospera e globale“.

16 i piloti che aderiranno alla parata per le strade della capitale. Marc Marquez sarà accompagnato da Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Jack Miller e molti altri. Dopo 25 anni senza Motomondiale, l’Indonesia è riuscita a ritornare sulla scena del motociclismo internazionale. “Questo evento sarà seguito da quasi un terzo della popolazione mondiale che ama le corse. Sono sicuro che con questo evento la comunità motociclistica nel mondo continuerà ad aumentare perché l’Asia è il centro di una nuova crescita economica per il mondo“, ha aggiunto Thohir.

L’emergenza Covid-19 costringe ancora a limitare il numero di ingressi, inoltre le strutture ricettive in loco non sono ancora in grado di ospitare un pubblico da sold-out. Esauriti i biglietti a disposizione, il comitato organizzativo ha messo a disposizione altri 500 biglietti all’ultimo minuto, aprendo una nuova tribuna. Per gli isolani, l’Indonesia e l’Asia intera saranno tre giorni di puro spettacolo e divertimento per un evento che hanno inseguito con insistenza insieme a Dorna.

