MotoGP, incidente da brividi a Portimao: Jorge Martin unfit

Brutto incidente nelle FP3 MotoGP a Portimao: Jorge Martin cade rovinosamente alla curva 7. Svariate contusioni per l'alfiere Pramac, unfit per il GP.

Jorge Martín ha messo i brividi durante le fasi finali della terza sessione di prove libere MotoGP a Portimao. Quando mancavano meno di 5 minuti è caduto alla curva 7, provocando l’immediata comparsa della bandiera rossa. La Ducati GP21 del madrileno è andata distrutta, ma il pilota è rimasto sempre cosciente. Necessario il trasferimento al Centro Medico del circuito: il rookie Pramac Racing viene poi dichiarato unfit per contusioni a testa, mano destra e caviglia. Verrà portato in ospedale per ulteriori controlli.

Queste le parole del team manager Pramac Francesco Guidotti prima dei risultati degli esami. “Lui è cosciente, aveva dolori dappertutto e soprattutto ad un ginocchio. Ancora non ci fanno entrare e non so… Iniziavamo a preoccuparci perché ci hanno messo un po’ prima di trasferirlo. Poi ho letto “pilota cosciente” e mi sono tranquillizzato.” All’esterno del Centro medico anche la fidanzata Anabel Hernandez e il coach Fonsi Nieto.

Così ha parlato Fonsi Nieto dopo aver visto l’incidente. “Brutta caduta, gli fanno male un braccio ed una gamba. Siamo più tranquilli perché è cosciente. Ma quando abbiamo visto la caduta faceva un po’ paura. Ora non è importante pensare alla gara, ma a lui. È un rookie, l’importante è che stia bene e che continui la stagione come ha iniziato“. Ricordiamo che nel secondo round a Losail Jorge Martin ha chiuso con un podio dopo la partenza dalla pole position.