MotoGP, il vademecum per il pubblico del Gran Premio a Misano

Il Gran Premio MotoGP di San Marino sarà il primo del 2020 con pubblico sugli spalti. Ecco tutte le regole da seguire per partecipare all'evento in sicurezza.

Siamo sempre più vicini al primo Gran Premio MotoGP che prevederà pubblico sugli spalti. Si tratta del doppio evento al Misano World Circuit, a partire da quello di questo fine settimana. C’è emozione, ma anche tensione, visto che il tracciato sarà osservato speciale da parte dei media di mezzo mondo. Avviate da tempo le misure per capire se il protocollo stabilito per l’occasione funziona. Vediamo novità e regole.

Non manca una nuova configurazione per garantire appunto le giuste distanze tra i 10.000 partecipanti al giorno previsti. Nel frattempo le prevendite procedono a gran ritmo, con biglietti rimasti solo per venerdì e sabato. Per l’evento della settimana successiva la prevendita ha raggiunto il 50%. Ricordiamo anche la nuova app MWC, indispensabile per orientarsi. Ultimi ritocchi infine alla segnaletica, ma si stanno completando anche le riunioni con i 700 steward incaricati di monitorare tutti gli spostamenti per evitare assembramenti.

“La priorità assoluta è organizzare un evento in totale sicurezza” è il commento dagli organizzatori dell’evento al Misano World Circuit. “Certo sacrificando ognuno un po’ delle abitudini passate. È il passo fondamentale da compiere per tornare ad una normalità che tutti vogliamo. Da oggi il circuito vive un po’ una doppia vita, con la cosiddetta ‘bolla’ dei protagonisti MotoGP completamente separata dal resto.”

15 punti fondamentali da ricordare

– Scarica la App MWC.

– Segui la mappa per raggiungere il parcheggio e poi l’ingresso dedicato alla tribuna prescelta.

– Assicurati di avere con te un documento, fondamentale come il biglietto per entrare in circuito.

– Non metterti in viaggio se hai un principio di febbre o sintomi influenzali.

– Organizza il viaggio partendo per tempo. Il circuito accoglierà gli spettatori dalle 7.30 il venerdì e il sabato e dalle 5.00 la domenica. Le moto sono in pista dalle 9.00 venerdì e sabato, dalle 8.20 domenica.

– Consigliato indossare la mascherina appena fermi la macchina al parcheggio e di avere con te gel igienizzante, oltre a quello presente nei dispenser in circuito.

– Avvicinati disciplinatamente e in fila indiana, mantenendo le distanze, verso il gate. Ascolta con attenzione le indicazioni degli steward, preparando il biglietto e il documento d’identità per velocizzare le operazioni.

– All’ingresso (2 metri di distanza dalle altre persone) ti sarà misurata la temperatura. Se risulterà di 37,5 gradi o superiore, non ti sarà consentito accedere al circuito. Mantieni indossata la mascherina.

– Dirigiti verso la tua tribuna, osserva la segnaletica o chiedi informazioni agli steward se necessario. Abbi cura di mantenere sempre le distanze.

– Una volta seduto, orientati sulla dislocazione dei servizi intorno a te. Se ti muovi dal posto, sempre a distanza, in fila indiana e con la mascherina indossata. Avvisi e disposizioni saranno trasmessi anche tramite maxischermi e l’impianto sonoro.

– Se percepisci sintomi influenzali, avvisa immediatamente il personale sanitario addetto alla tribuna e allontanati ulteriormente dalle persone vicine.

– Goditi lo spettacolo dalla tribuna del Misano World Circuit Marco Simoncelli!

– Evita di lasciare la tribuna se noti principi di assembramenti. Venerdì e sabato le moto sono in pista fino alle 16.40 e la domenica fino alle 15.00. I megaschermi continueranno a proiettare immagini della giornata del Gran Premio.

– Non è consentita alcuna invasione di pista alla fine delle gare.

– Il rientro verso i parcheggi sarà organizzato per settori e guidato dagli addetti alla sicurezza. Dovrà avvenire con le stesse procedure (distanziamento, fila indiana e mascherina indossata) adottate all’ingresso.