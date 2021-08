MotoGP, il Mondiale 2022 scatterà ad inizio marzo a Losail

C'è una prima data per quanto riguarda il calendario MotoGP 2022. La prossima stagione scatterà ad inizio marzo, ben prima di quanto visto quest'anno.

Il calendario della stagione MotoGP in corso è tutt’ora provvisorio, ma c’è già una prima data per il 2022. Il Motomondiale infatti scatterà come ormai consuetudine al Losail International Circuit, ma molto prima rispetto a quanto visto quest’anno. La data prescelta infatti è il fine settimana del 6 marzo, ben prima rispetto al 28 marzo del round inaugurale 2021. Si conferma una volta di più il Gran Premio d’apertura del Campionato del Mondo, una ‘tradizione’ iniziata nella stagione 2007.

Si inizia a lavorare già per il futuro, nella speranza di avere una situazione ancora più vicina alla normalità rispetto al Mondiale in corso. Come accennato, questa stagione è ancora soggetta a modifiche a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni di viaggio. L’ultima cancellazione ha colpito il Gran Premio a Sepang, rimangono poi ancora forti dubbi riguardo l’evento negli Stati Uniti ed in Argentina. Una situazione chiaramente in continuo movimento, in basso le date finora confermate.

Il calendario MotoGP 2021 provvisorio