MotoGP: il GP della Malesia in calendario (almeno) fino al 2024

Quest’anno il Motomondiale è tornato a disputare i test al Sepang International Circuit per la prima volta dall’emergenza Covid. Più avanti ci sarà anche il Gran Premio della Malesia, ma nel frattempo la tappa è confermata almeno per altre tre edizioni. Di oggi la notizia del rinnovo col paese asiatico per ospitare il Mondiale MotoGP per il momento fino al 2024, ma sono già in corso le trattative per prolungare ancora fino al 2026. Un segno di fiducia e di voglia di continuità per un evento sempre molto apprezzato.

Main sponsor sarà il noto colosso malese Petronas, per un evento considerato chiave in Asia. Anzi, il ritorno della MotoGP è decisamente una boccata d’ossigeno per il posto, che come altri ha chiaramente sofferto per l’esplosione della pandemia. “Ci auguriamo di rivitalizzare il turismo sportivo in Malesia, in linea con la ripresa a livello globale” ha sottolineato Anita Azrina Abdul Aziz, Senior General Manager Group Strategic Communications di Petronas. Soddisfazione anche dal CEO del tracciato, Azhan Shafriman Hanif. “Sarà una rinascita del motorsport internazionale, in linea col nostro messaggio di bentornato.”

Foto: motogp.com