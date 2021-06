MotoGP, il dottor Claudio Costa scrive a Marc Marquez

Dopo il ritorno alla vittoria in MotoGP di Marc Marquez, il dottor Claudio Costa scrive un post molto toccante sui social.

Non è passata inosservata la vittoria di Marc Marquez al Sachsenring, con la MotoGP che ritorna a festeggiare il suo amato eroe. Quando un trionfo ha il sapore epico non può mancare l’intervento del dottor Claudio Costa, fondatore della Clinica Mobile nel 1977. Ha visto piloti in bilico tra la vita e la morte, strappato anime dal Limbo, assistito a pagine di storia leggendaria.

Il Dottor Costa è un antologia vivente e domenica scorsa ha assistito all’ultimo miracolo. “Dopo più di 500 giorni, Marc Marquez ha vinto un Gran Premio. Le ferite, le fratture, le infezioni, le sofferenze non sono state dimenticate, ma sono diventate un dono, una coscienza nuova con cui interpretare le corse. Infatti negli ultimi giri Marc non è calato fisicamente, ma al contrario ha mollato il sano Oliveira, giunto alle sue spalle“. La forza della rinascita è arrivata da un colloquio con Mick Dohaan al Mugello, protagonista di una vicissitudine più o meno simile nel 1992 ad Assen. L’australiano rischiò di perdere una gamba, poi vinse cinque titoli mondiali.

Il potere della parola e della storia ha il suo peso anche in MotoGP. “Credo abbia imparato che le ferite possano diventare veramente un dono. E se ci credi, gli Dei ti mandano anche qualche goccia di pioggia. Bentornato Marc. Solo gli eroi portano con vanto le cicatrici delle ferite. Adesso è ora di diventare più forte di prima – ha concluso il dott. Claudio Costa sui social -. Ricorda la storia di Doohan: dare un significato al dolore e alla tristezza è stato il vero miracolo. Io c’ero! Tuo, dottorcosta“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri