MotoGP, il 2023 è vicino: tutte le date di presentazione dei team

Siamo ancora nel pieno della pausa invernale, ma il 2023 è ormai vicino. Ancora di più se si pensa che a gennaio inizieranno le presentazioni delle varie squadre presenti in MotoGP. Una lista ancora provvisoria, alcuni team devono ancora confermare la data precisa, ma possiamo farci un primo quadro dei prossimi mesi.

Apripista non sarà il team campione del mondo, ma l’unica squadra Yamaha rimasta in MotoGP. L’iridato 2021 Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, chiamato ad un anno ben più consistente, inaugurano la nuova stagione mondiale. Segue poi una tripletta targata Ducati: team Gresini di Nadia Padovani, il Ducati Team del campione Pecco Bagnaia, direttamente da Madonna di Campiglio, ed infine l’invariato team Pramac.

KTM Factory chiuderà il mese di gennaio, Repsol Honda invece sarà l’unica squadra che si presenterà a febbraio. Marzo intenso per Tech3 GasGas e per RNF Aprilia, squadre ricche di novità, mancano poi tre team all’appello. Aprilia Racing, LCR Honda e VR46 Ducati non hanno ancora ufficializzato le rispettive date.

MotoGP 2023, le presentazioni

Monster Energy Yamaha: 17 gennaio

Gresini Racing: 21 gennaio

Ducati Team: 23 gennaio

Pramac Racing: 25 gennaio

KTM Factory Racing: 26 gennaio

Repsol Honda Team: 25 febbraio

Tech3 GasGas Factory Racing: 4 marzo

RNF Team: 16 marzo

Aprilia Racing: da confermare

LCR Honda: da confermare

Mooney VR46 Racing Team: da confermare

Foto: motogp.com